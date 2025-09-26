Cambios en la Secretaría de Movilidad de Medellín: llega un expolicía en reemplazo de Mateo González

La Secretaría de Movilidad de Medellín tendrá un nuevo titular en su despacho. De ella saldrá Mateo González Benítez, quien había ejercido el cargo desde el primer día de la administración y en su reemplazo llegará un expolicía, quien ya venía trabajando con esta alcaldía en la Secretaría de Seguridad Distrital.
Como parte de los movimientos internos que se vienen haciendo dentro de la Alcaldía de Medellín, se conoció que en los próximos días llegará a este despacho el general (r) Pablo Ferney Ruiz Garzón, quien, entre otros cargos, se desempeñó como comandante de la Policía Metropolitana en 2021 y quien tiene alta experiencia en temas de seguridad.