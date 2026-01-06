El DIM rompe el mercado: Didier Moreno deja al campeón Junior para volver a casa, ya firmó contrato

Los hinchas de Independiente Medellín esperaban un golpe de opinión para la temporada 2026 y ya lo tienen. El club escarlata acaba de fichar por un año al mediocampista Didier Andrés Moreno Asprilla, de 34 años. El nacido en Bajo Baudó, Chocó, llega tras ser pieza clave en el título obtenido por el Junior en la Liga BetPlay-2 2025. El jugador ya superó los exámenes médicos, firmó su contrato y este miércoles se presentará a trabajos bajo las órdenes del entrenador Alejandro Restrepo, quien tendrá un 2026 cargado de retos: la fase previa de la Copa Libertadores, la Liga BetPlay y la Copa Colombia; en esta última, el DIM iniciará con una sanción de seis fechas como local tras el fallo de la Dimayor, a la espera de las medidas adicionales que imponga la Alcaldía de Medellín.

Didier Moreno tuvo una gran campaña con Junior. FOTO COLPRENSA

Didier Moreno, quien entre 2015 y 2019 vivió su primera etapa con el “Poderoso” —disputando 186 partidos y marcando seis goles—, es un volante que aporta equilibrio y, sobre todo, el liderazgo del que careció el equipo en los últimos torneos. Es un hombre acostumbrado a jugar finales y con un alto sentido de pertenencia, quien prefirió el proyecto del DIM por encima del Junior, equipo que ya está clasificado directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Su palmarés ratifica la jerarquía que posee: fue campeón con Santa Fe (Liga y Superliga en 2012 y 2013); con el DIM alzó la Liga en 2016 y la Copa Colombia en 2019, mientras que con Junior obtuvo la Superliga de 2020 y las Ligas de 2023-II y 2025-II.

Le puede interesar: Salvador Ichazo llega al DIM para suplir la salida de su compatriota Washington Aguerre Además de Moreno, el “Poderoso” confirmó al arquero uruguayo Salvador Ichazo., al delanterto Yony González y al joven John Edwin Montaño, quien regresa con experiencia en el exterior. Didier Moreno llega para ser el termómetro del equipo. Si está bien físicamente, el Medellín ganará en orden defensivo y permitirá que la propuesta ofensiva de Restrepo sea más audaz. Es, en esencia, el fichaje que busca darle “oficio” a un plantel que tiene talento, pero que necesitaba un capitán sin brazalete, o con él, en el eje del campo.

Lo que aportará Didier Moreno al DIM