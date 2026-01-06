Año nuevo, tarifas de impuestos nuevas: ¿Hasta cuando se puede pagar con descuento el impuesto vehicular en Antioquia?

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos rangos de avalúo que servirán como base para el pago del impuesto vehicular correspondiente a la vigencia fiscal 2026.





Según el decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025, emitido por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, el ajuste anual se realizó con base en la meta de inflación proyectada por el Banco de la República, estimada en un 3% para la vigencia 2026.



Por ello, según el documento, a partir del 1 de enero de 2026, los valores absolutos que se deben tener en cuenta para la aplicación de las tarifas del Impuesto Vehicular –que aplica a vehículos particulares, motocicletas con cilindraje superior a 125 centímetros cúbicos y vehículos de servicio público– serán los siguientes:



Para vehículos particilares de hasta $57.349 .000, será de 1,5%. Para los que tengan un valor de más de $57.349.000 y hasta $129.032 .000, será de 2,5%. Y para los que tengan un valor de más de $129.032.000, será de 3,5%.



De otro lado, las motocicletas con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos (c.c), mantendrán una tarifa unificada del 1,5% sobre su valor comercial, mientras que los vehículos eléctricos tendrán el 1% y los públicos de carga y pasajeros tributarán el impuesto con una tarifa del 0,5%.

El decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. FOTO: imagen tomada de redes.





Para el caso de Antioquia cabe tener en cuenta que el impuesto vehicular se puede pagar en línea a través de la página web www.vehiculosantioquia.com.co/ o en las taquillas de la Gobernación de Antioquia y de algunas secretarías de Movilidad del departamento.



Es bueno recordar que si se paga antes del 30 de abril se puede acceder a un 20% de descuento para vehículos eléctricos, un 15% para los automotores híbridos, y un 10% para los vehículos impulsados por los demás combustibles.



Y hasta el 31 de julio se puede pagar este tributo sin recibir descuentos, pero tampoco sin recibir sanciones. A partir de dicha fecha ya empezarían a acumularse multas por mora.



Del total del impuesto recaudado, el 80% se destina al Departamento de Antioquia, y el 20% restante se asigna al municipio correspondiente, según la dirección que haya proporcionado el contribuyente. Hay que resaltar que el rubro recogido en el Departamento se destina para programas para combatir el hambre en Antioquia.



