La lamentable caída del edificio Gonzalo Mejía y el Teatro Junín

Los socios del Club Unión ofrecieron un pomposo baile después del estreno de la película para celebrar su éxito. La cinta, compuesta por trece rollos y que duró poco más de dos horas, fascinó a los espectadores que rebosaron el Teatro Junín ese 6 de agosto de 1925. La alta sociedad antioqueña vista en pantalla, mujeres y hombres de la élite medellinense actuando en escenas de una historia de amor y sus dramas, grabada en los lugares más emblemáticos de la ciudad y sus alrededores. Los ricos de la época facilitaron sus casas y fincas con charcos y cafetales y caballerizas, y se prestaron ellos mismos para personificar hasta a los extras.
Señoras, señores y señoritas de la aristocracia de entonces actuaron incluso como monjas, mineros, cafeteros, ordeñadores y mendigos en la trama del romance entre Lina y su novio Álvaro, al que se oponía don Bernardo, el padre de la joven. Entonces, huyeron en tren hacia Puerto Berrío, con destino a Barranquilla. Pero ella se arrepintió y se devolvió a Medellín, tras lo cual él se dedicó a la minería y después se vio involucrado en un asesinato que no cometió. Cuando Lina se enteró del destino de su amado, conocedora de la verdad, testificó a su favor en el juicio y lo salvó de ir a la cárcel. Terminaron casados en una opulenta boda, con beneplácito del suegro.
Esta es, en insultantes cortas palabras, la trama de Bajo el cielo antioqueño, considerada la primera película argumental hecha en Medellín, y que goza de gran relevancia en el cine mudo colombiano; algunos dicen que es la más importante filmada en el país antes de 1940, en términos de características cinematográficas y calidad. “El estreno en el Teatro Junín fue apoteósico”, relató un testigo, cuyas palabras fueron retomadas por Edda Pilar Duque en su libro La aventura del cine en Medellín.
Todos los periódicos hablaron del filme, llegaron a decir que esas imágenes posicionarían en el mapa de forma definitiva a la aldea que era entonces la ciudad. Cuentan en los registros de esos días que casi no hubo habitante que se quedara sin ver la cinta, y hasta la presentaron en horario vespertino para las familias que no podían ir de noche por estar de luto o por problemas de salud. Se proyectó hasta el 18 de septiembre de 1925.
Aunque la película se lanzó en simultánea en los tres teatros de la ciudad —los otros dos eran el Bolívar y el Circo España—, el Junín se constituía como el más simbólico para verla. A la obra fílmica y a la arquitectónica las unía un creador, el hombre visionario que impulsó grandes proezas en Antioquia, entre ellas la del cine en la Medellín de los años 20: don Gonzalo Mejía. El que invirtió una fortuna para traer la aviación al país, el que fundó la primera empresa de taxis de la ciudad, el que se volvió conocido por su insistencia en construir una carretera al mar y hasta hizo una expedición a lomo de mula por los agrestes caminos para demostrar que se podía abrir la vía.
