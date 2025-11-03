Fuerte explosión de carro bomba en Suárez, Cauca, dejó graves daños estructurales

Una fuerte explosión sacudió en la madrugada de este lunes 3 de noviembre al municipio de Suárez, en el norte del Cauca, tras la detonación de un carro bomba que, según las primeras versiones oficiales, habría sido instalado cerca de la estación de Policía local.
Los reportes preliminares indican que el vehículo, cargado con explosivos, fue detonado en una zona residencial, provocando graves daños materiales y dejando decenas de viviendas y establecimientos destruidos. Aunque hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales, las autoridades informaron que se evalúan posibles heridos por la onda expansiva.