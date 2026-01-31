Medellín se consolida como capital de las cirugías plásticas: más de 23.000 pacientes dejaron $45.479 millones en la ciudad

Medellín ha dejado de ser un destino emergente para convertirse en el puerto principal del turismo y las cirugías estéticas en América Latina.
La combinación de rigor clínico, infraestructura de vanguardia y una eficiencia de costos contundente ha volcado la mirada del mercado internacional hacia la capital antioqueña.
Le puede interesar: Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano
Durante el año 2024, la ciudad recibió a 23.323 pacientes extranjeros en sus centros hospitalarios; de ellos, el 10% aterrizó con el objetivo exclusivo de someterse a cirugías plásticas, inyectando más de $6.771 millones a la economía local, según el Cluster Medellín Health City de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.