Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano

Afuera del hotel Wake de Medellín, ubicado en El Poblado, los cientos de futboleros que llegaron para esperar la llegada del Inter Miami se volvieron “locos” cuando el bus que los llevaba del aeropuerto José María Córdova se acercó al lugar. Le puede interesar: Dos jugadores de Inter Miami valen más que todo Nacional: esta es la nómina ‘verde’ para enfrentar a Messi “Messi, Messi, Messi”, gritaban sin parar, con mucha fuerza, aclamando la presencia del futbolista argentino, de 38 años, que vino a la ciudad, después de 13 años, para jugar un partido de pretemporada contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

La gente llegó desde temprano. Se estipulaba que el equipo estadounidense llegara al hotel a las nueve de la noche. Un par de horas antes, los aficionados ya estaban a las afueras del lugar de concentración, cerca del Centro Comercial El Tesoro. Todos querían ver a Messi en primicia. Realmente, pocos lo lograron.

Algunas imágenes de la llegada de Lionel Messi al hotel en Medellín para el partido vs. Atlético Nacional. FOTO: Juan Pablo Álvarez Muñoz

El Inter llegó al hotel desde el aeropuerto en el bus 3607 de Expreso Bolivariano. Antes de que descendiera, con su maleta color rosa Inter Miami en la mano, se bajó Rodrigo De Paul, su amigo argentino que parece el guardaespaldas del que para muchos es el mejor futbolista de la historia. La gente gritó. El jugador movió la mano y, caminando rápido, entró al hotel para descansar.

La alegría y el clamor de la gente por ver a su ídolo, Messi, de cerca

Durante la noche de este viernes 30 de enero, los aficionados del astro argentino Lionel Messi cumplieron un sueño al conocerlo. Y es que con el simple hecho de tenerlo cerca en medio de su llegada al hotel Wake en El Poblado, para muchos fue “ganancia” o “suficiente”. “Conocer a Messi es una experiencia muy única porque es que uno, de verlo de la televisión a en persona, es algo muy increíble. Verlo ahí, en carne y hueso, y ahora esperar a ver qué pasa en el Atanasio, gracias a Dios conocerlo es algo muy bacano”, expresó uno de los fans afuera del hotel a EL COLOMBIANO. Personas y familias de diferentes partes de Colombia y hasta de Argentina se congregaron en este sector de la ciudad para por lo menos tener “un saludo” del exjugador del Barcelona, ahora al servicio del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami. FOTO: Getty

“Es una emoción inexplicable, tantos años de historia, los partidos, las jugadas, tantos campeonatos, y yo pensé que nunca lo iba a conocer en persona, pero hoy se logró, se logró”, dijo otro seguidor del argentino a este medio. Vistiendo camisetas de la Selección Argentina, Inter Miami y Barcelona de España, los fans acompañaron con locura la llegada del máximo ganador del Balón de Oro en la historia del fútbol, con ocho galardones. “Recibimiento cálido en Medellín”, expresó el equipo en sus redes sociales. ”Me siento muy superfeliz porque he cumplido mi sueño de ver y conocer a Messi y... lloraste, lloraste, lloramos de la emoción; gracias a Dios, lo conocimos. Messi, Messi, te amamos. ¡Que viva Messi!”, afirmaron un niño y su madre a las afueras del hotel.

“A mí me gusta mucho Messi, es mi jugador favorito. Es el mejor del mundo, juega como ningún otro, hace magia que nadie puede explicar y nos hace gritar goles a todos y tiene el Mundial... Estamos muy emocionadas de estar aquí, conociendo a Messi, nuestro ídolo y mejor jugador. Y tener la oportunidad de verlo, así sea de lejos, pero poder compartir con él”, concluyeron niñas fans del 10 argentino. El catalogado como “El Partido de la Historia” entre Atlético Nacional e Inter Miami será este sábado 31 de enero a las 5:00 p.m., hora Colombia, en el Estadio Atanasio Girardot, máximo escenario de los antioqueños.