Cuídese, pero no caiga en el pánico: este el panorama real sobre las alertas por lluvias extremas en Medellín

El aguacero del pasado miércoles 28 de enero dejó con los nervios a flor de piel a la ciudadanía en Medellín, y no es para menos. Según el Siata sobre el sur de la ciudad cayó en apenas 45 minutos el equivalente a un mes de lluvia. El evento particularmente extremo, sumado a la pobre capacidad de la ciudad en cuanto a adaptación y mitigación de este tipo de eventos, causó enormes daños en infraestructura; vías destruidas y anegadas, servicio de energía interrumpido, entre otros.

Dicho episodio fue un contundente recordatorio de que la ciudad y el Valle de Aburrá están sometidos a eventos de naturaleza extrema de manera cada vez más frecuentes, debido a la variabilidad y crisis climática (aguaceros que superan registros históricos, por ejemplo). Y también recordatorio de que la ciudad sigue perdiendo tiempo para avanzar hacia una adaptación masiva de su territorio a esa nueva realidad planetaria.

Ante ese panorama solo queda la prevención para evitar pérdidas de vidas y mitigar los daños. Daniel Ruiz Carrascal, coordinador del Siata, informó a la ciudadanía que si bien no será tan extremo como el ocurrido el pasado miércoles, los pronóstico sí señalan que este viernes 30 de enero y sábado 31 habrá lluvias con características inusuales para el territorio metropolitano. “Esperamos altos acumulados de lluvias en las horas de la tarde y en la noche con intensidades moderadas. Podrían acelerarse, intensificarse en las horas de la noche. Específicamente para el Distrito de Medellín. Tendremos altos acumulados de precipitaciones durante dos días consecutivos. Y queríamos hacerle un llamado a la ciudadanía para que estén mejor informados, para que estén mejor preparados y para que consulten el geoportal ciudadano del Siata donde pueden tener acceso a información de pronósticos y meteorológico en tiempo real”.

