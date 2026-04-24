¿Quiere vacunarse contra sarampión o fiebre amarilla?: 80 puntos en Medellín abren jornada nacional de vacunación

Con el fin de estas protegidos contra toda clase de enfermedades, algunas de las que están entrando importadas al país, desde la Secretaría de Salud de Medellín anunciaron que se unirán a la jornada de vacunación que está programada para este sábado en todo el territorio nacional.
Serán 80 los puntos instalados en las 16 comunas y cinco corregimientos de la capital antioqueña en hospitales, clínicas, unidades intermedias y centro de salud, para que las personas se acerquen para aplicarse las dosis.