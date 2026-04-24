¿Quiere vacunarse contra sarampión o fiebre amarilla?: 80 puntos en Medellín abren jornada nacional de vacunación

Serán 80 los puntos instalados en las 16 comunas y cinco corregimientos de la capital antioqueña en hospitales, clínicas, unidades intermedias y centro de salud, para que las personas se acerquen para aplicarse las dosis.

Con el fin de estas protegidos contra toda clase de enfermedades, algunas de las que están entrando importadas al país, desde la Secretaría de Salud de Medellín anunciaron que se unirán a la jornada de vacunación que está programada para este sábado en todo el territorio nacional.

Rita Almanza Payares, subsecretaria encargada de Salud Pública de Medellín, dijo que “de manera muy especial, queremos invitarte a vacunar nuestros niños y niñas menores de seis años, adolescentes, embarazadas, adultos mayores y personas con comorbilidad”.

Durante esta jornada se administrarán biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y dosis de refuerzo contra el covid-19, Virus del Papiloma Humano (VPH), sarampión y fiebre amarilla.

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Para cada suministro se analizarán las condiciones de las personas, evaluando la edad, el estado de salud y los antecedentes para que no se presenten complicaciones médicas durante esta jornada, que es organizada desde el Ministerio de Salud.

La epidemióloga Almanza Payares señaló que esta jornada es clave para los menores de 6 años, puesto que hay brotes de tosferina en todo el país, una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a esta población.

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También se recomienda vacunarse contra el sarampión y la rubeola, ya que hay brotes en Estados Unidos, México y Colombia, donde ya hay cuatro casos importados. También hay vacunas contra la influenza y contra el virus respiratorio sincitial, que afecta a los recién nacidos.

La jornada se realizará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en sitios como el Hospital Concejo de Medellín, Sumimédical La Oriental, Instituto del Tórax, ESE La María, Clínica El Rosario sede El Tesoro, Promedan sede Centro y Virrey Solís sede Villanueva.