Medellín no lamentaba la muerte de un bombero atendiendo una emergencia desde hace 22 años: esta es la historia

El bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, falleció el pasado domingo cuando intentaba apagar una casa incendiada en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín. Esta es la primera tragedia dentro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en 22 años, luego de que un socorrista experto en buceo falleciera ahogado en el río, buscando una mujer desaparecida. Dicha emergencia ocurrió el 29 de mayo de 2004 cuando una creciente de la quebrada Altavista se llevó a Clara Patricia Callejas mientras conducía su carro por el barrio Belén Aliadas. En ese hecho, otros dos hombres lograron salir con vida en medio de la caudalosa corriente de agua que se llevó a la mujer dentro de su carro comprado dos semanas atrás.

Ante la situación, los organismos de socorro desplegaron un gran operativo de búsqueda por todo el río Medellín, en el cual participó Carlos Iván Aguirre, un experto buzo que llevaba 27 años como bombero, de los que por lo menos 10 los había dedicado a formarse en tareas en el agua. Una semana después de esta emergencia, Carlos Iván se lanzó al agua a la altura de La Minorista, donde ya había hecho cinco inmersiones previas, aunque en la tarde del 5 de junio de ese año lo hizo pese a las turbulentas aguas que pasaban por ese sector. Entérese: Murió bombero en Medellín tras atender un incendio en La Toscana Frederman Vallejo, compañero de Carlos Iván, le dijo en ese momento: “Cómo así que te vas a meter a esas aguas, le dije porque estaban más turbulentas de lo normal. Pese a que estamos entrenados para rescates en aguas estancadas él insistió”. Después de este sumergimiento se perdió todo rastro de Carlos Iván, a quien conocían como ‘El Condor’, y tratando de ser el héroe en la búsqueda de Clara Patricia, ahora él pasó a ser el buscado junto a la mujer.

Los primeros despojos mortales en aparecer en medio de esa emergencia fueron los del socorrista, a quien ubicaron el 9 de junio de 2004 en el municipio de Yolombó, con su ropa destrozada por los golpes propios del río y sin su equipo de provisión. El director del Simpad (hoy Dagrd) de esa época, Mauricio Faciolince, comentó que estaban investigando si en Barbosa le quitaron los equipos y dejaron seguir su cadáver, o ya en Yolombó lo hicieron antes de llamar a los organismos de socorro. Le puede interesar: Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas Muchos de sus compañeros lo recordaron como ese héroe que estaba dispuesto a entregar su vida por ubicar a los familiares de quienes estaban desaparecidos en las aguas. En su récord, tenía 130 rescates exitosos bajo el agua. “Él no soportaba que alguien llegara a las estaciones de bomberos a decir que le ayudaran a encontrar el cadáver de un familiar. Eso lo atormentaba y, de inmediato, respondía: ‘No se preocupe, que yo lo voy a encontrar”, comentó Walter Aguirre, hermano del fallecido.