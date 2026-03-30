Medellín no lamentaba la muerte de un bombero atendiendo una emergencia desde hace 22 años: esta es la historia

El bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, falleció el pasado domingo cuando intentaba apagar una casa incendiada en el barrio Toscana, noroccidente de Medellín. Esta es la primera tragedia dentro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín en 22 años, luego de que un socorrista experto en buceo falleciera ahogado en el río, buscando una mujer desaparecida.
Dicha emergencia ocurrió el 29 de mayo de 2004 cuando una creciente de la quebrada Altavista se llevó a Clara Patricia Callejas mientras conducía su carro por el barrio Belén Aliadas. En ese hecho, otros dos hombres lograron salir con vida en medio de la caudalosa corriente de agua que se llevó a la mujer dentro de su carro comprado dos semanas atrás.