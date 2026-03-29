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Murió bombero en Medellín tras atender un incendio en La Toscana

Un bombero murió atendiendo un incendio en La Toscana, Medellín; autoridades lamentan la pérdida y destacan su vocación de servicio y entrega.

  • Medellín de luto por muerte de bombero Iván Darío Posada Gómez en incendio en La Toscana. FOTO: Fico Gutiérrez.
    Medellín de luto por muerte de bombero Iván Darío Posada Gómez en incendio en La Toscana. FOTO: Fico Gutiérrez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Medellín vive este Domingo de Ramos una pérdida en medio de una emergencia. Un bombero perdió la vida mientras atendía un incendio en el barrio La Toscana.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia con un mensaje cargado de dolor.

“Tengo un dolor muy grande. Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio La Toscana”, expresó.

Puede leer: Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas

<b>Iván Darío Posada Gómez.</b>
Iván Darío Posada Gómez.

Quién era Iván Darío Posada, el bombero fallecido en Medellín

Iván Darío Posada Gómez tenía 34 años y hacía parte del cuerpo de bomberos desde diciembre de 2016. Según la información oficial, ingresó a la institución con una clara vocación de servicio, orientada a la protección de la vida en situaciones de emergencia.

El mandatario local resaltó ese compromiso: “Había ingresado a la institución en diciembre de 2016, con la vocación de servir y proteger la vida de los demás. Así vivió y así lo recordaremos”.

Tras confirmarse el fallecimiento, las autoridades locales enviaron mensajes de solidaridad a sus allegados y compañeros. El alcalde extendió sus condolencias a la familia, al cuerpo de Bomberos y a las entidades de gestión del riesgo.

“A su familia, compañeros Bomberos @DAGRDMedellin @AlcaldiadeMed y amigos, toda nuestra solidaridad, respeto y fortaleza. Gracias por su valentía y entrega. No lo vamos a olvidar”.

Además: Camioneta sin frenos provocó incendio en viviendas del barrio Andalucía La Francia, de Medellín

Lo que se sabe sobre el incendio en el barrio La Toscana

Según informó la Alcaldía de Medellín, la emergencia consistió en un incendio estructural que se presentó durante la tarde de este domingo 29 de marzo.

En medio de la atención de la situación, tres bomberos ingresaron la edificación y quedaron atrapados cuando una losa colapsó.

Dos de ellos lograron salir ilesos y realizaron maniobras para asistir a su compañero, quien fue trasladado a un centro hospitalario, donde posteriormente falleció”, precisó la administración distrital..

La Alcaldía agregó que hacia las 4:30 de la tarde de este domingo, la conflagración ya se encontraba controlada y, salvo el rescatista fallecido, no había reportes de más personas lesionadas.

“La Alcaldía de Medellín envía un mensaje de solidaridad y un abrazo fraterno a los familiares, compañeros y amigos de Iván Darío Posada Gómez”, agregó la Alcaldía.

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