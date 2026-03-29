Murió bombero en Medellín tras atender un incendio en La Toscana

Medellín vive este Domingo de Ramos una pérdida en medio de una emergencia. Un bombero perdió la vida mientras atendía un incendio en el barrio La Toscana.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la noticia con un mensaje cargado de dolor.
“Tengo un dolor muy grande. Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio La Toscana”, expresó.
Puede leer: Incendio en Santo Domingo Savio dejó cuatro viviendas afectadas