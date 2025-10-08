“Si no protegemos el suelo agropecuario, Medellín va a tener una presión para su abastecimiento”: Minagricultura sobre las APPA

El futuro de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos –APPA–, uno de los pilares del Gobierno del presidente Gustavo Petro en materia rural, será definido por la Corte Constitucional que declarará si la ley que le dio forma se ajusta a la Constitución y, por ende, el Ministerio de Agricultura puede continuar el proceso de declaratoria en seis departamentos.
El proceso en el Suroeste antioqueño, donde se estableció un polígono en el Suroeste para el posterior proceso de declaratoria de las áreas en cada municipio, ha dinamitado aún más la relación entre gobierno departamental y nacional. Mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón acudió a la Corte para pedir que las declare inexequibles y las califica como medidas “socialistas”, con respaldo de varios gremios, el Gobierno Nacional defiende estar haciendo un trabajo con alcaldes y productores para proteger la soberanía alimentaria del departamento. La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, habló con EL COLOMBIANO sobre sus argumentos técnicos y jurídicos con los que esperan que la Corte les otorgue el aval a las APPA, pero también habló de presiones políticas y económicas detrás de la oposición de sectores productivos y gobernantes.
Ministra, ¿cómo fue el proceso para la declaratoria de las APPA, con quiénes se construyó, con qué argumentos técnicos se elaboró? Porque una de las críticas que se les ha hecho es una supuesta falta de diálogo con comunidades y entidades.