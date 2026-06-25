MinEducación ordena vigilancia especial sobre la Universidad de Medellín

El Ministerio de Educación ordenó iniciar un proceso de vigilancia sobre la Universidad de Medellín.

Aunque por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida, la institución confirmó haber sido notificada de la misma y sostuvo que no afectará sus procesos académicos.

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“La Universidad de Medellín informa a su comunidad universitaria y a la opinión pública que ha sido notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”, expresó la institución en un comunicado.