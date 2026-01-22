“Toma hostil” de la Universidad de Medellín tambalea: Tribunal dice que no hubo cuórum

Dos años después del escándalo que sacudió a la Universidad de Medellín, la justicia pareciera estar cada vez más cerca de determinar que la remoción del exrector Federico Restrepo estuvo viciada.
El pasado 19 de enero, el Tribunal Superior de Medellín le dio en gran parte la razón a quienes en 2024 denunciaron irregularidades en los actos administrativos con los que la Consiliatura de esa institución nombró al actual rector Néstor Raúl Posada, en lo que entonces fue conocido como una “toma hostil”.
Pese a que todavía no se toma una decisión de fondo, y la misma universidad salió a aclarar que Posada se mantiene con normalidad en su cargo, la decisión muestra un panorama cada vez más complicado para el directivo.
Para comprender la discusión hay que remontarse al 25 de enero de 2024, fecha en la que la Consiliatura de la Universidad de Medellín, máximo órgano de esa institución, realizó una reunión extraordinaria en la que decidió su suerte administrativa.
Tal como lo registró este diario aquel día, el principal resultado de dicha asamblea fue la remoción del entonces rector Federico Restrepo, quien había llegado en diciembre de 2020, justo en medio de la crisis administrativa y reputacional asociada al título otorgado al exsenador liberal Julián Bedoya.