Mataron a una mujer y luego incendiaron una casa con ella adentro en el Popular, Medellín

Lo que en un comienzo se pensó que era un incendio accidental dentro de una casa, habría sido provocado con el fin de encubrir el asesinato de una mujer. Así están manejando las autoridades el hecho registrado en la madrugada de este lunes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín.
La emergencia se registró a las 5:24 de la mañana en la calle 101C con la carrera 37, en el barrio San Pablo, luego de que los vecinos alertaran de esta emergencia, por lo que llamaron a personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín.