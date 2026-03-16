x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Mataron a una mujer y luego incendiaron una casa con ella adentro en el Popular, Medellín

Las autoridades encontraron el cuerpo dentro de la propiedad, luego de que alertaran del incendio. Su compañero sentimental desapareció cuando ocurrió la conflagración.

  • A Selene Roldán Blandón (detalle), de 25 años, la encontraron muerta en el segundo piso de esta casa, en el barrio San Pablo, comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín. FOTO: ALEJANDRA MORALES RÍOS Y CORTESÍA
    A Selene Roldán Blandón (detalle), de 25 años, la encontraron muerta en el segundo piso de esta casa, en el barrio San Pablo, comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín. FOTO: ALEJANDRA MORALES RÍOS Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Lo que en un comienzo se pensó que era un incendio accidental dentro de una casa, habría sido provocado con el fin de encubrir el asesinato de una mujer. Así están manejando las autoridades el hecho registrado en la madrugada de este lunes en una vivienda de la comuna 1 (Popular), en el nororiente de Medellín.

La emergencia se registró a las 5:24 de la mañana en la calle 101C con la carrera 37, en el barrio San Pablo, luego de que los vecinos alertaran de esta emergencia, por lo que llamaron a personal del Cuerpo de Bomberos de Medellín.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”, relató una vecina del sector.

Entérese: Rumba en plena ley seca acabó en riña y balacera que dejó una mujer muerta y una herida en Aranjuez, Medellín

Cuando los bomberos sofocaron las llamas, ingresaron a la propiedad y se encontraron con que dentro de la misma estaba el cuerpo sin vida de una mujer y al lado de sus restos mortales había manchas de sangre y dos botellas con residuos de gasolina.

Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección judicial al cuerpo sin vida de la mujer, identificada como Selene Roldán Blandón, de 25 años, y determinaron que se trató de un homicidio por establecer, debido a que por las quemaduras que tenía el cuerpo no se pudo saber si previamente fue atacada con algún otro elemento.

Le puede interesar: Enfermera fue encontrada degollada dentro de su casa en Bello: esto se sabe del crimen

Con base en la información entregada por los testigos, las autoridades avanzan en la búsqueda del compañero sentimental de Selene, puesto que después de la conflagración nunca regresó a la propiedad y simplemente se fue en su motocicleta.

Los vecinos del sector no tenían mucha información de Selene ni de su pareja, puesto que vivían hace dos meses dentro de la propiedad y la relación con sus vecinos había sido poca, según se conoció en la zona tras esta situación.

Con el homicidio de Selene, ya son seis las mujeres asesinadas este año en Medellín. En caso de confirmarse alguna responsabilidad por parte del compañero sentimental en este hecho, sería el quinto feminicidio que se registra este año en la ciudad.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida