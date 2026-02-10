x

Aberrante: mujer habría sido secuestrada por su expareja sentimental para obligarla a abortar en Medellín

Durante dos días, la mujer fue sometida a condiciones inhumanas y maltratos de parte de este hombre. Aquí la historia.

  • Al fondo, el momento exacto donde la mujer es rescatada y llevada al centro asistencial para recibir atención médica. En el recuadro, los dos hombres que la habrían secuestrado. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 5 horas
bookmark

Un aberrante caso de violencia contra la mujer fue dado a conocer en las últimas horas en Medellín. Una joven de 25 años fue rescatada por las autoridades luego de permanecer secuestrada durante dos días, tiempo en el que habría sido víctima de agresiones físicas y amenazas dentro de un inmueble ubicado en el barrio Manrique.

El procedimiento fue adelantado por 40 uniformados del Gaula de la Policía, luego de que un familiar de la víctima denunciara su desaparición. Durante el tiempo del secuestro, la familia recibió mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea, acompañados de videos en los que se evidenciaban agresiones físicas y las condiciones en las que permanecía retenida la joven.

Gracias a labores técnicas de investigación, las autoridades lograron ubicar el lugar donde se encontraba la víctima, permitiendo su rescate sin que se registraran mayores afectaciones durante el operativo.

“Este operativo deja dos delincuentes que tendrán que responder ante la justicia por secuestro extorsivo, una mujer rescatada con vida, la incautación de dos celulares y la recuperación de una moto”, expresó el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.

Primera hipótesis del secuestro: obligarla a abortar

De acuerdo con las indagaciones preliminares, el caso estaría relacionado con una relación sentimental entre la mujer y uno de los presuntos secuestradores. Al parecer, tras informarle que se encontraba en estado de embarazo, la víctima habría sido retenida con la intención de inducirle un aborto mediante el suministro de medicamentos, además de ser sometida a presuntas agresiones físicas.

Durante el cautiverio, los familiares fueron presionados por los secuestrados para que dieran un pago por la liberación de la mujer, les llegaron a pedir hasta $500.000, dinero que, según los presuntos delincuentes, sería destinado para gastos de alimentación.

La mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para su valoración médica, mientras que la Policía activó la Patrulla Púrpura para garantizar la protección integral de sus derechos y brindarle acompañamiento especializado.

“Nosotros también desde la Secretaría de las Mujeres hemos venido acompañándola a ella psicológicamente y activamos ya todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”, expresó la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina Gómez.

Los dos capturados, de 24 y 33 años de edad, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las audiencias preliminares para definir su situación judicial. De ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión, pues se les acusa no solo de secuestro extorsivo, sino también de tortura y tentativa de feminicidio.

