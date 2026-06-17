Modo mundial: en Caldas, Bello y Copacabana también se verá el debut de Colombia en pantalla gigante

Caldas

La cita en el municipio de Caldas será en la Plazoleta del Centro Administrativo Municipal (CAM) a partir de las 6 de la tarde. Desde esa hora será la previa y, además de la pantalla para ver el compromiso, habrá un espacio destinado para hacer una ‘cambiatón’ de láminas del álbum Panini del Mundial de manera gratuita, entre otras actividades y sorpresas.

Bello

En Bello no se quedaron atrás y todos están en el ‘mood’ mundialista. Por eso, se dispondrá de una pantalla gigante en la Platea Marco Fidel Suárez, a tan solo unos metros del parque principal, para disfrutar del partido. La dinámica se llevará a cabo desde las 8:00 p.m.

Copacabana