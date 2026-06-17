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Video | João Neves anotó el primer gol de Portugal vs. Congo en el debut mundialista; revívalo aquí

El equipo comandado por Cristiano Ronaldo hace su estreno en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026, donde también están la Selección colombiana y Uzbekistán.

  • FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
    FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En el debut oficial de la Selección de Portugal vs. RD. Congo -rivales de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026-, el jugador João Neves abrió el marcador para los lusos tras una buena jugada colectiva.

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El mediocampista de 21 años, que juega en el PSG, se anticipó a los rivales y ejecutó un cabezazo mortal en el área para mover el marcador 1-0 en el minuto 6 del primer tiempo, anotando el primer gol de Portugal en la cita orbital.

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