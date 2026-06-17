Video | João Neves anotó el primer gol de Portugal vs. Congo en el debut mundialista; revívalo aquí

En el debut oficial de la Selección de Portugal vs. RD. Congo -rivales de la Selección Colombia en el grupo K del Mundial de Norteamérica 2026-, el jugador João Neves abrió el marcador para los lusos tras una buena jugada colectiva.

Le puede interesar: En vivo | Portugal (1) - Congo (1): Ya se juega el segundo tiempo en el estadio de Houston

El mediocampista de 21 años, que juega en el PSG, se anticipó a los rivales y ejecutó un cabezazo mortal en el área para mover el marcador 1-0 en el minuto 6 del primer tiempo, anotando el primer gol de Portugal en la cita orbital.