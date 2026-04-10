No caiga: es falso que se estén robando niños en Medellín y el Valle de Aburrá

El audio de “se están robando niños en Medellín”, infortunadamente, se está convirtiendo en el nuevo caso del video del Día de San Valentín de Fabi-ou, que año tras año se publica en redes sociales. Esto último no va más allá de un simple meme que puede generar algo de risa entre los internautas, pero aseverar que en la capital antioqueña están raptando a menores de edad cuando no hay denuncias al respecto, es algo muy delicado.

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El mismo secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa Mejía, desestimó esas falsas alarmas que volvieron a repuntar este viernes 10 de abril. El funcionario aclaró que se trata de un audio viejo que en cualquier momento reaparece sin ningún tipo de contexto o verdad, solo con el propósito de alertar a la comunidad.

“Cada que ese audio se publica, las autoridades que estuvieron en su momento, y en este caso, nosotros, tenemos que salir a desmentir esa información. No es cierto, no está pasando, y los padres de familia y la ciudadanía en general puede tener total tranquilidad”, dijo.

Adicionalmente, el mismo alcalde de Medellín Federico Gutiérrez confirmó que no es verdad que estén raptando a niños en la capital antioqueña o en el Valle de Aburrá, e invitó a la gente a no creer en este tipo de aseveraciones sin ningún sustento.

“En los audios dicen que hay una situación crítica de robo de niños, y que se debe a un pedido de trata de blancas, de robo de órganos o de secuestro. Eso es totalmente falso. Todo esto lo he verificado yo, con inteligencia e investigación de la Policía. Pueden estar tranquilos”, puntualizó el mandatario distrital.