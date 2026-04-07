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La inseguridad en Bogotá no da tregua: robaron camioneta con niña de 7 años adentro y la Policía logró su rescate tras poderoso operativo

Mientras la ciudadanía expresa su preocupación porque no es el primer hecho delictivo de esta naturaleza que se presenta en la ciudad, el alcalde asegura que las autoridades hacen todo lo posible para mantener el orden.

  • Todo ocurrió mientras intentaban robar una camioneta. FOTO: POLICÍA DE BOGOTÁ.
    Todo ocurrió mientras intentaban robar una camioneta. FOTO: POLICÍA DE BOGOTÁ.
  • Vista del vehículo desde el helicóptero Halcón. FOTO: POLICÍA.
    Vista del vehículo desde el helicóptero Halcón. FOTO: POLICÍA.
El Colombiano
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hace 1 hora
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En la noche del 6 de abril, una familia bogotana del barrio Monterrey, en la localidad de Suba, hizo un llamado urgente: su hija de 7 años había sido secuestrada. Llevaba puesta una pijama blanca, una chaqueta morada y unos zapatos rosados.

La familia acababa de llegar a casa en su camioneta, una Nissan X-Trail de color champaña. Sin embargo, lo que parecía el fin de la jornada se convirtió en un infierno cuando, al intentar parquear el vehículo en su patio, delincuentes los abordaron, amenazaron, hirieron y se robaron el vehículo.

Todo en cuestión de segundos. La menor seguía dormida en la parte de atrás cuando los delincuentes arrancaron. El aviso a las autoridades fue inmediato.

Como primera respuesta, la Policía Nacional desplegó un operativo integral en el que participaron el Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército adscrito a la Brigada 13 y, además, iniciaron una búsqueda aérea con ayuda de un helicóptero conocido como El Halcón.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró: “desde el momento en que fue reportado al 123 que en medio del robo de un vehículo en Suba los delincuentes se habían llevado a una niña de 7 años, se desplegaron todas las capacidades para rescatarla sana y salva y entregársela a sus padres”.

Según el mismo comunicado, la menor fue encontrada sana y salva dentro del vehículo, que fue abandonado por los delincuentes en otro barrio y localidad de la ciudad: Nicolás de Federmán, en Teusaquillo.

Vista del vehículo desde el helicóptero Halcón. FOTO: POLICÍA.
Vista del vehículo desde el helicóptero Halcón. FOTO: POLICÍA.

“La niña ya se encuentra con sus padres. Gracias a la fuerza pública por el despliegue; vamos a encontrar a los responsables de este hecho y a llevarlos ante la justicia”, añadió el alcalde de la ciudad.

La menor no presentaba heridas. Además, según reportes de las autoridades, había estado dormida durante toda la noche, por lo que ni siquiera se habría dado cuenta de lo sucedido.

Galán aseguró que la Secretaría de Seguridad de Bogotá también jugó un papel importante:

“Inmediatamente conoció la Policía este hecho, activó todo el esfuerzo de la Policía Metropolitana, e incluso los turnos que estaban saliendo se mantuvieron para dedicarse a buscar este vehículo. Se desplegaron todos los recursos necesarios para que pudiéramos tener presencia en toda la ciudad y localizar la camioneta”.

El alcalde insistió en que desplegarán un operativo para encontrar a los responsables del hurto y secuestro. Mientras tanto, los ciudadanos de la capital han expresado su descontento, pues no es el primer caso de tal naturaleza que se presenta en las últimas semanas: la inseguridad en Bogotá se está volviendo frecuente.

Hace 4 días las autoridades capturaron a un grupo de delincuentes que se hicieron virales en redes sociales por hurtar un vehículo en la Calle 127, frente a un concurrido McDonald's. En el vehículo iba toda una familia que fue encañonada, amenazada y herida para cometer el delito. Todo ocurrió en las horas de la madrugada: quedaron en la calle esperando ayuda.

Los criminales llegaron en un auto rojo a cometer el delito, pero aquel auto rojo también había sido robado bajo la misma modalidad. Esto dijo el dueño:

Llega una camioneta gris, me cierra llegando a un semáforo. Se bajan tipos armados con capuchas. Me bajan del carro, me bajan a mi hija. Me piden la llave, que yo les decía que estaba en el carro. Solo les decía que bajaran a mi hija porque no la veía”.

Siga leyendo: El mismo taxi conecta el secuestro de Diana Ospina y el crimen del profesor Neill Cubides

Además, el 4 de abril, se logró el rescate de un conductor que había sido secuestrado por cinco hombres, luego de que estos le solicitaran un falso servicio de transporte a través de una plataforma de transporte en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

La víctima había sido contactada por medio de la aplicación y, cuando procedió a recoger a los delincuentes, estos lo retuvieron contra su voluntad en una vivienda de la localidad. Posteriormente, llamaron a sus familiares para exigirles 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

“Por favor, envíen lo que los muchachos están pidiendo, porque de lo contrario van a quitarme la vida y seguirán haciéndome daño”, decía el conductor mientras tenía el rostro cubierto con una prenda de vestir y las manos atadas. “Por favor, envíen el dinero cuanto antes para que me liberen. No llamen a la Policía”, decía la víctima en un video.

Los casos recientes podrían seguir en una lista: el paseo millonario y secuestro de Diana Ospina o el paseo millonario y asesinato del profesor del Externado: Neil Cubides. La ciudadanía pide más acción de las autoridades.

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