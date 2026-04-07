La inseguridad en Bogotá no da tregua: robaron camioneta con niña de 7 años adentro y la Policía logró su rescate tras poderoso operativo

En la noche del 6 de abril, una familia bogotana del barrio Monterrey, en la localidad de Suba, hizo un llamado urgente: su hija de 7 años había sido secuestrada. Llevaba puesta una pijama blanca, una chaqueta morada y unos zapatos rosados.
La familia acababa de llegar a casa en su camioneta, una Nissan X-Trail de color champaña. Sin embargo, lo que parecía el fin de la jornada se convirtió en un infierno cuando, al intentar parquear el vehículo en su patio, delincuentes los abordaron, amenazaron, hirieron y se robaron el vehículo.