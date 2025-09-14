Medellín se apunta para ser capital del turismo de bienestar con un nuevo hotel de 35 millones de dólares

En Medellín hay 556 hoteles registrados. El 30 de abril del 2022, Madonna se presentó en la capital de Antioquia y pasó la noche en la ciudad, pero no en un hotel. No había uno que la dejara satisfecha. Se quedó en la casa de Maluma, que era el artista principal del concierto, y ella, su invitada más estelar. La noche anterior al concierto, Madonna y su equipo explotaron la planta eléctrica de la casa del cantante paisa y pasaron un rato a oscuras.
“Este es un hotel en el que se podría quedar Madonna”, dice alguno de los altos mandos de Drim, la empresa que construyó y ahora opera el Wake BioHotel, donde inversionistas locales y extranjeros pusieron US$35 millones, todo de sus patrimonios, nada de deuda. Drim es el acrónimo de “Desarrollamos realidades irreverentes y memorables”.
El comentario se escucha en una de las terrazas de uno de los 40 apartamentos de lujo que tiene el hotel donde una noche puede costar 1.500 dólares. En los pisos de abajo hay habitaciones, en los de arriba, apartamentos. Las habitaciones son 109.
Allí todo parece extraordinario, no solo el precio: el cóctel de bienvenida en la recepción se prepara a la medida del estado de ánimo del huésped. Y por coctel hay que entender la mezcla de ingredientes y no el licor; el licor está prohibido. En las pequeñas neveras de las habitaciones hay agua de coco y vinagre de manzana, nada de cervezas o condones. Hay ambientadores que provocan entrar en el descanso eterno y vidrios que no dejan pasar ni una de ruido.
Lea: Antigua casa de los masones en barrio Prado se convertirá en un singular hotel
Visto desde el aire, el edificio en forma de escalera (los pisos se van haciendo más pequeños entre más altos), parece sembrado en una matera, rodada de plantas frondosas.