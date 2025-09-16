Un robo y un rocazo: la historia detrás del bus de metroplús que arrolló a habitante de calle en La Minorista, Medellín

El robo de unos tenis dio inicio a una persecución entre habitantes de calle, haciendo que varios se metieran de forma intempestiva al carril exclusivo del metroplús sin ninguna precaución. Uno de ellos fue arrollado por un bus padrón del sistema con su parte delantera, dejándolo levemente lesionado. En ese momento se dio una serie de ataques al vehículo y su conductor decidió arrancar, arrollando nuevamente a esta persona, pero esta vez provocándole la muerte. Así fue como ocurrió el hecho entre el bus de este sistema masivo de transporte y el hombre, conocido como Mechitas, en la carrera 57 (avenida Ferrocarril) con la calle 55, justo al frente de la Plaza Minorista, en el centro de Medellín, a las 2:47 de la tarde de este lunes, cuando este vehículo estaba cubriendo el recorrido entre Aranjuez y Universidad de Medellín en la línea 1 de este sistema de transporte.

De acuerdo con testigos del hecho, un habitante de calle le había robado unos tenis a Mechitas y él había decidido perseguirlo para recuperarlos, corriendo por los alrededores de La Minorista y metiéndose a la avenida Ferrocarril, primero a la calzada vehicular y luego a la del metroplús. En ese momento, el bus no alcanzó a frenar y lo golpeó, provocándole múltiples contusiones. Los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín estaban en el sitio, pendientes de la llegada de una ambulancia de la Secretaría de Salud para que trasladaran a Mechitas hacia un centro asistencial cercano, producto de las múltiples lesiones que había sufrido por este arrollamiento. Sin embargo, se encontraba consciente y estaba tendido más como medida de seguridad, mientras el personal de socorro hacía la valoración. Entérese: Van 900 comparendos por invadir los carriles del Tranvía y Metroplús, pero la gente sigue haciéndolo Pero la presencia de la autoridad no fue suficiente para evitar que habitantes de calle y curiosos comenzaran a atacar el bus, golpeándolo y lanzándoles objetos como piedras y palos, situación que ya tenía atemorizado al conductor. Pero el punto culmen de la situación se dio cuando una de las piedras, de gran tamaño, golpeó el vidrio trasero del bus, quebrándolo. “Cuando le rompieron el vidrio, el conductor como que se asustó y arrancó ese bus a toda velocidad, sin pensar en los riesgos y arrolló de nuevo al habitante de calle lesionado, quien no se pudo levantar. Esta vez se lo llevó por delante como unos 40 metros y lo dejó muy grave”, relató otro testigo del incidente.

De inmediato, los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzaron con la persecución de este bus y los organismos de socorro hicieron las labores correspondientes con Mechitas, a quien trasladaron a la Clínica CES, en el centro de Medellín, donde falleció mientras era atendido por el personal médico, producto de las lesiones ocasionadas por el segundo arrollamiento. Desde el Metro de Medellín expresaron que “la información que tenemos hasta el momento indica que, después del siniestro, se presentaron alteraciones de orden público en los alrededores, cuando algunas personas atacaron el bus en el que viajaban varios usuarios. Esto ocasionó que el conductor, al ver amenazada su integridad y la de las demás personas, continuara la marcha del vehículo”. Le puede interesar: Motociclista murió en Medellín: chocó contra el metroplús cuando hacía piruetas Los guardas de tránsito interceptaron el vehículo en la estación Industriales de este sistema de transporte, donde se detuvo el conductor, con los pasajeros que transportaba, y este automotor quedó inmovilizado mientras se realizan las investigaciones relacionadas con este caso. Así mismo, a quien manejaba este vehículo se le inició un proceso, inicialmente, por homicidio culposo, a la espera del avance del proceso, ya que por las características del mismo se puede convertir en un caso de homicidio simple. El abogado Iván Durango explicó sobre este caso que “ya queda a consideración de la Fiscalía cuando formule la imputación, porque la acción que realiza ese conductor es que se aparta de un deber objetivo de cuidado. De la creación de un riesgo inevitable, a mi parecer lo que considero es que se aleja de cualquier concepto de una legítima defensa o de un exceso de la misma. Esto más bien pasa a convertirse en un dolo eventual que es una figura del derecho penal en la que el autor, a sabiendas que su conducta puede causar un resultado lesivo o peligroso, no se detiene y acepta esa posibilidad como una consecuencia de su actuar”.