En megaoperativo en Laureles y la América, en Medellín, cayeron hasta ladrones de un bus

Las autoridades de Medellín desplegaron un enorme operativo en el occidente de Medellín que permitió incautar armas, inmovilizar vehículos y detener a dos ladrones dentro de un bus.

Según se reseñó, la Alcaldía y la Policía desplegaron el operativo en las comunas de Laureles y La América. Durante la acción se realizaron más de 40 registros a ciudadanos y se verificaron 383 motos. Lea también: Riesgo latente: todos los días hay dos incendios adentro de las casas en Medellín A raíz de estas revisiones se impusieron 16 comparendos por incumplimiento al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y 41 más por infracciones a las leyes de tránsito.



Además, se incautaron 32 armas blancas, se inmovilizaron 31 motocicletas y se suspendió temporalmente un establecimiento abierto al público.