Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín
sabado
no

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

En diciembre no paran los operativos de movilidad en Medellín: ya van 252 sancionados y 97 vehículos inmovilizados

Despliegue de las autoridades viales se mantendrá durante toda la temporada en sectores como Las Palmas, la Calle 4 Sur y los miradores.

  • Una agente de Tránsito realizando controles viales sobre la Avenida Las Palmas. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La Alcaldía de Medellín informó los resultados del último operativo de movilidad realizado en articulación con el Ejército y la Policía Metropolitana.

En el despliegue operativo de control, con motivo del inicio de la temporada decembrina, las autoridades impusieron 252 comparendos y ordenaron la inmovilización de 97 automotores.

Las sanciones se dieron principalmente por infracciones como maniobras peligrosas, documentación vencida, mal parqueo y otras conductas que comprometen la seguridad vial.

Siga leyendo: ¿Culpa de una aplicación? Así fue el volcamiento de un camión en El Poblado que dejó un muerto y una quebrada contaminada

El dispositivo se concentró en varios puntos críticos de alta afluencia y riesgo, entre ellos la doble calzada Las Palmas, el mirador El Cielo, el sector de Altos de Calasanz y el puente de la Calle 4 Sur entre Cristo Rey y El Poblado, donde se mantuvo regulación permanente.

En el corredor de Las Palmas, la situación fue especialmente compleja debido al cierre de la autopista Medellín–Bogotá por deslizamientos, lo que obligó a desviar gran parte del flujo vehicular hacia esta vía.

Como medida de mitigación, los agentes de tránsito realizaron control continuo y evitaron que los parqueos informales generaran bloqueos adicionales. La presencia regulatoria permitió mantener la movilidad pese al aumento del tráfico propio de esta época del año.

Lea también: “¡Te hablo desde la prisión!”: Desmantelaron “call center” de extorsionadores que operaba dentro de Bellavista

La Secretaría de Movilidad anunció que durante toda la temporada decembrina se reforzarán los controles, se fortalecerán las acciones de prevención y se insistirá en el llamado a todos los actores viales para que respeten las normas de tránsito, conduzcan con responsabilidad y utilicen los elementos de seguridad obligatorios.

También se detalló que con estos operativos, la ciudad busca reducir la siniestralidad y garantizar desplazamientos seguros para residentes y visitantes.

