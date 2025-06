El fotógrafo Óscar Botero y su viaje de medio siglo por la historia del teatro local

Aún faltan tres años para que el Águila Descalza salte a la fama y sea el centro de un fenómeno sin precedentes con el estreno de País Paisa. No por ello la obra deja de rebosar energía. En un montaje en el que apenas logra verse una mesa de madera, una butaca y un tablero, rodeados de toda suerte de objetos como botas, manzanas, un fogón con una chocolatera y un sombrero, los actores forcejean, gritan, se agachan y arman un alboroto que intriga a espectadores y transeúntes curiosos de los alrededores de los bloques 2, 3 y 4 de esa universidad.

De no ser por Oscar Botero, un biólogo de profesión que nunca ejerció tras dejarse seducir por la fotografía, aquella secuencia en la que se observa a un Carlos Mario Aguirre joven y aún estudiante universitario dando sus primeros pasos en el mundo del teatro no sería más que una anécdota y no habría sobrevivido intacta más de 42 años después.

Las fotos de El pupilo que quiso ser tutor son apenas un abrebocas del profuso archivo que Botero terminó construyendo desde 1971 y que hoy es uno de los tesoros más importantes para navegar por la historia del teatro en Medellín.

Obras presentadas por grupos como el Teatro Libre de Medellín, el Matacandelas, el Pequeño Teatro, El Tinglado, La Fanfarria, Exfanfarria, El Fisgón, Oficina Central de los Sueños, entre muchos otros, hacen parte de un universo que se mantiene vivo en las miles de fotos que conserva Botero y que recientemente fueron escogidas y compiladas en el libro El Teatro que Fotografíe, que además recoge decenas de testimonios de sus protagonistas.