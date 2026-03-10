Puma merodea fincas en el Oriente antioqueño: piden no atacar al felino y seguir estas recomendaciones

Un puma anda suelto en la zona rural del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. El hallazgo se produjo tras el reporte de un habitante local, quien denunció ataques a sus animales domésticos, específicamente carneros. Como respuesta inmediata, funcionarios de Cornare realizaron una visita técnica para brindar recomendaciones de protección y estrategias de ahuyentamiento. Lea acá: Ríos monstruosos, felinos mitológicos, fincas con agujeros negros: ¿por qué circulan historias falsas sobre Antioquia? Además, se anunció que en los próximos días se instalará una cámara trampa en el sector para monitorear el tránsito del felino, analizar su comportamiento y tomar decisiones de manejo basadas en información técnica. Las autoridades hicieron un llamado especial a la responsabilidad en la difusión de información, tras detectar que imágenes de supuestas huellas circulando en redes sociales no corresponden a las de un felino. Según Cornare, la desinformación puede generar un temor innecesario que desencadene reacciones negativas contra la fauna.

Antecedentes de conflictos en Sonsón, Guatapé y El Peñol

Este avistamiento se suma a situaciones previas registradas en la región. En septiembre de 2025, se reportaron ataques a ganado bovino en la vereda Roblaito A de Sonsón, donde los campesinos manifestaron temor por su integridad y la de sus mascotas. Asimismo, en diciembre de 2024, el avistamiento de un puma en un árbol en la zona limítrofe entre Guatapé y El Peñol generó alarma entre la comunidad. Le puede interesar: ¿“Puma negro” en Sabaneta? Una noticia falsa hizo “aparecer” un animal mitológico en Antioquia Ante estos eventos, expertos como David Echeverri, jefe de Biodiversidad de Cornare, han aclarado que el puma es una especie de conservación y su caza está prohibida. Históricamente no existen registros en Colombia de ataques de pumas a seres humanos, ya que estos animales tienden a evitar el contacto con las personas y cazan principalmente de noche.

Mitos y realidades sobre los ataques a animales de granja

Aunque la comunidad suele culpar a los grandes felinos, investigaciones de la última década revelan que solo el 5% de las muertes de ganado reportadas están realmente vinculadas a felinos silvestres. En la mayoría de los casos, los responsables son perros ferales o gatos desatendidos. El biólogo Andrés Felipe Castillo explica que estos felinos están siendo “acorralados” por la expansión urbana y productiva, lo que fragmenta sus corredores biológicos.

Un dato explica el panorama: un puma puede recorrer entre 7 y 16 kilómetros diarios; cuando hay escasez de presas naturales o una mala gestión del ganado (como dejar crías cerca del bosque), pueden ocurrir ataques aislados. Para garantizar una coexistencia armónica, Cornare y expertos recomiendan las siguientes medidas preventivas: - Protección del ganado: Implementar modelos silvopastoriles, reforzar gallineros y corrales, y mantener a los animales más vulnerables (terneros, potros o hembras preñadas) cerca de las viviendas, especialmente de noche. - Ahuyentamiento no letal: Uso de luces solares (fox lights), pitos, cencerros, radios encendidos o elementos con olores fuertes para disuadir al animal sin causarle daño. - En caso de encuentro: Mantener la calma, conservar una distancia prudente y evitar cualquier intento de agresión, persecución o captura. - Gestión de residuos: No dejar restos de comida en zonas abiertas que puedan atraer fauna silvestre.

Indicador de riqueza biológica del Oriente antioqueño

La presencia de este felino es un indicador de la biodiversidad del territorio y del buen estado de conservación de los ecosistemas locales. En la jurisdicción de Cornare habitan seis especies de felinos silvestres: puma, jaguar, ocelote, margay, tigrillo lanudo y jaguarundi. La ciudadanía puede reportar cualquier emergencia o interacción negativa con fauna silvestre a través de la línea de atención: 3217811388.

