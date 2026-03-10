Puma merodea fincas en el Oriente antioqueño: piden no atacar al felino y seguir estas recomendaciones

Un puma anda suelto en la zona rural del municipio de La Unión, en el Oriente antioqueño. El hallazgo se produjo tras el reporte de un habitante local, quien denunció ataques a sus animales domésticos, específicamente carneros.
Como respuesta inmediata, funcionarios de Cornare realizaron una visita técnica para brindar recomendaciones de protección y estrategias de ahuyentamiento.
Lea acá: Ríos monstruosos, felinos mitológicos, fincas con agujeros negros: ¿por qué circulan historias falsas sobre Antioquia?
Además, se anunció que en los próximos días se instalará una cámara trampa en el sector para monitorear el tránsito del felino, analizar su comportamiento y tomar decisiones de manejo basadas en información técnica.
Las autoridades hicieron un llamado especial a la responsabilidad en la difusión de información, tras detectar que imágenes de supuestas huellas circulando en redes sociales no corresponden a las de un felino.
Según Cornare, la desinformación puede generar un temor innecesario que desencadene reacciones negativas contra la fauna.