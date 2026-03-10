x

Destituyen e inhabilitan a tres exfuncionarios del Inpec por la fuga de Aída Merlano en 2019

La Procuraduría sancionó a varios exfuncionarios del Inpec por irregularidades que facilitaron la fuga de la excongresista Aída Merlano en 2019. Conozca todos los motivos.

  • La fuga de Aída Merlano ocurrió el 1 de octubre de 2019 tras salir a una cita odontológica en el norte de Bogotá sin la seguridad exigida por el Inpec. FOTO: Colprensa.
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

La fuga de la excongresista Aída Merlano en octubre de 2019 sigue generando consecuencias disciplinarias. Varios exfuncionarios del Inpec fueron sancionados por irregularidades en los procedimientos que permitieron su salida a una cita médica sin las medidas de seguridad requeridas, lo que facilitó su escape en Bogotá.

Diana Cecilia Muñoz Miguez, entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por la fuga de Aída Merlano el 1 de octubre de 2019.

Conozca: Caso Aida Merlano: Julio Gerlein y dos abogados irán a juicio por presunto soborno

La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para que Merlano pudiera salir del centro de reclusión, para realizarse un procedimiento estético dental en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá, de donde finalmente escapó en una cinematográfica fuga.

Merlano no tenía autorización del Inpec para salir de la cárcel y además no se le asignó la seguridad requerida para evitar su fuga.

También fueron destituidos e inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos David Alexander Álvarez Cárdenas, excomandante de custodia, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias, y Katherine Lozano Forero, entonces subdirectora, quien aprobó el traslado de Merlano al consultorio médico en fechas anteriores.

El exdragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón fue suspendido por tres meses por permitir que Merlano se encontrara con sus hijos durante la cita médica.

En otras noticias: Aída Merlano reapareció en audiencia y aseguró que estuvo “sometida a cosas terribles” cuando estuvo retenida en Venezuela

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué inhabilitaron a la directora de la cárcel El Buen Pastor?
Por entregar boletas hospitalarias y órdenes judiciales para que Aída Merlano asistiera a una cita odontológica estética sin la autorización requerida ni la seguridad necesaria, lo que permitió su fuga.
¿Dónde ocurrió la fuga de Aída Merlano?
El escape ocurrió en el Centro Médico de La Sabana, en el norte de Bogotá, el 1 de octubre de 2019, mientras la excongresista se realizaba un tratamiento dental.
¿Qué sanción recibieron los funcionarios?
Tres exfuncionarios fueron destituidos e inhabilitados por 10 años, mientras que otro fue suspendido por tres meses.
