Destituyen e inhabilitan a tres exfuncionarios del Inpec por la fuga de Aída Merlano en 2019

La fuga de la excongresista Aída Merlano en octubre de 2019 sigue generando consecuencias disciplinarias. Varios exfuncionarios del Inpec fueron sancionados por irregularidades en los procedimientos que permitieron su salida a una cita médica sin las medidas de seguridad requeridas, lo que facilitó su escape en Bogotá.

Diana Cecilia Muñoz Miguez, entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, fue destituida e inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos por la fuga de Aída Merlano el 1 de octubre de 2019.

La Procuraduría comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para que Merlano pudiera salir del centro de reclusión, para realizarse un procedimiento estético dental en el Centro Médico de La Sabana en Bogotá, de donde finalmente escapó en una cinematográfica fuga.

Merlano no tenía autorización del Inpec para salir de la cárcel y además no se le asignó la seguridad requerida para evitar su fuga.