Parque Arví, de Santa Elena, será gratis para los niños este domingo 26 de abril

El próximo domingo 26 de abril de 2026 el Parque Arví tendrá una jornada especial en la que los niños de la ciudad menores de 14 años podrán ingresar sin costo.





Esta medida solo estará vigente únicamente por este día y funcionará en un horario de 10:00 a.m. a 3:30 p.m. Sin embargo, para poder ingresar, los menores deberán estar siempre acompañados por un adulto responsable.



Para el acceso será obligatorio presentar el documento de identidad original de los menores, como medida de verificación. Los adultos que los acompañen sí deberán pagar la tarifa habitual de ingreso establecida para los recorridos.

Otro punto importante que recordaron desde Parque Arví es que los cupos a algunas atracciones durante este día serán limitados, por lo que el ingreso estará sujeto a la disponibilidad en cada uno de los recorridos, tanto guiados como autoguiados.

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El Parque Arví también recordó que la manilla de ingreso es personal e intransferible, por lo que no puede ser compartida ni utilizada por otra persona.