¿Dónde se van a parquear los carros cuando amplíen el Atanasio? Vecinos del estadio están preocupados

El anuncio que hizo la semana pasada el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre el plan para remodelar el estadio Atanasio Girardot tiene felices a la mayoría de hinchas y a los paisas en general que pedían desde hace tiempo un escenario más moderno y en mejores condiciones.
Sin embargo, tras el anuncio, han surgido algunas dudas y preocupaciones, especialmente por parte de los vecinos de las zonas aledañas al estadio Atanasio Girardot, que son a quienes afecta más directamente la operación del escenario.
La principal preocupación hasta el momento ha sido el problema del parqueadero, pues cada que hay un partido o un concierto en el estadio, las cuadras al rededor, en su mayoría residenciales, se llenan de carros parqueados en zonas en las que no está permitido.