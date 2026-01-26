x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Así quedó el Pico y Placa esta semana en Medellín y el Valle de Aburrá: recuerde que no ha cambiado todavía

Todavía no se ha efectuado la rotación que regirá para el primer semestre de este 2026, durante el mes de enero seguirá vigente la rotación del segundo semestre de 2025.

  • Descripción: Rotación de Pico y Placa a partir del 02 de febrero en el área metropolitana del Valle de Aburrá. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Esta semana del 26 al 30 de enero en Medellín y en el resto del Valle de Aburrá regirá la medida del Pico y Placa con los mismos números del año pasado.

Esto quiere decir que, en el caso de los carros particulares, los lunes no podrán circular aquellos cuyas placas terminan en 6 y 9; los martes, aquellos que terminen en 5 y 7; los miércoles, 1 y 8; los jueves, 0 y 2; y los viernes, 3 y 4.

Le puede interesar: En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico?

Esta misma distribución de números aplica para las motos, pero para el primer número de sus placas.

Recuerde que si esta semana incumple la restricción, recibirá una multa por un valor de 633.111 pesos, de acuerdo con la Unidad de Valor Básico (UVB) y, además, le pueden inmovilizar el vehículo.

La nueva rotación en los dígitos de las placas empezará a regir a partir del próximo 2 de febrero.

Los dígitos a partir de la próxima semana quedaron distribuidos de la siguiente manera: lunes 1 y 7, martes 0 y 3, miércoles 4 y 6, jueves 5 y 9, y viernes 2 y 8.

La medida continuará operando de lunes a viernes, entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, en jornada continua y en todos los municipios del Valle de Aburrá. Durante la primera semana de la nueva rotación no se aplicarán multas, únicamente acciones pedagógicas y charlas informativas.

Entérese: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos

Vías sin Pico y Placa

En Medellín, el pico y placa no aplicará en el Sistema Vial del Río, que incluye la autopista Sur y la avenida Regional, ni en la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio.

Vehículos sin Pico y Placa

Los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que funcionan con gas natural vehicular (GNV) estarán exentos del pico y placa. No obstante, en el caso de los automotores a GNV, la exención dependerá del trámite previo realizado ante cualquiera de las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá.

Lea más: Pilas: así quedó el pico y placa en Medellín para el primer semestre de 2026

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué placas tienen pico y placa esta semana en Medellín?
Del 26 al 30 de enero rige la rotación del año pasado: lunes 6 y 9; martes 5 y 7; miércoles 1 y 8; jueves 0 y 2; viernes 3 y 4.
¿Cuánto es la multa por incumplir el pico y placa?
La sanción es de $633.111 pesos y el vehículo puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.
¿Cuándo cambia la rotación del pico y placa?
La nueva rotación empieza a regir desde el lunes 2 de febrero, con una semana pedagógica sin sanciones.
Utilidad para la vida