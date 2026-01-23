x

¡Pilas! Así será el pico y placa para taxis en Medellín en el primer semestre de 2026

La nueva rotación comenzará a regir a partir del 2 de febrero en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá.

  • Así será la rotación del pico y placa para taxis en el primer semestre 2026. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer cómo quedará la medida del pico y placa para la capital antioqueña y los 10 municipios del Valle de Aburrá durante el primer semestre de 2026.

En el caso de los taxis, se mantendrá el esquema de rotación de un dígito cada dos semanas. De acuerdo con la tabla emitida por las autoridades, así quedó para el inicio del 2026.

Placas terminadas en 0: 4 y 18 de febrero, 5 y 19 de marzo, 10 y 24 de abril, 11 de mayo, junio 2, 16 y 30, y 15 y 29 de julio.

Placas terminadas en 1: 5 y 19 de febrero, 6 y 20 de marzo, 6 y 20 de abril, 5 y 19 de mayo, 3 y 17 de junio, y 1, 16 y 30 de julio.

Placas terminadas en 2: 13 y 27 de febrero, 9 y 30 de marzo, 14 y 28 de abril, 13 y 27 de mayo, 11 y 25 de junio, y 10 y 24 de julio.

Placas terminadas en 3: 9 y 23 de febrero, 10 y 24 de marzo, 8 y 22 de abril, 7 y 21 de mayo, 5 y 19 de junio, y 3 y 13 de julio.

Placas terminadas en 4: 3 y 17 de febrero, 4 y 18 de marzo, 1, 16 y 30 de abril, 15 y 29 de mayo, 22 de junio, y julio 14 y 28.

Placas terminadas en 5: 11 y 25 de febrero, 12 y 26 de marzo, 17 de abril, 4 y 25 de mayo, 9 y 23 de junio, y 8 y 22 de julio.

Placas terminadas en 6: 12 y 26 de febrero, 13 y 27 de marzo, 13 y 27 de abril, 12 y 26 de mayo, 10 y 24 de junio, y 9 y 23 de julio.

Placas terminadas en 7: 6 y 20 de febrero, 2 y 16 de marzo, 7 y 21 de abril, 6 y 20 de mayo, 4 y 18 de junio, y julio 2, 17 y 31.

Placas terminadas en 8: 2 y 16 de febrero, 3, 17 y 31 de marzo, 15 y 29 de abril, 14 y 28 de mayo, 12 y 26 de junio, y 6 y 27 de julio.

Placas terminadas en 9: 10 y 24 de febrero, 11 y 25 de marzo, 9 y 23 de abril, 8 y 22 de mayo, 1 de junio, y julio 7 y 21.

Así será la rotación del pico y placa para taxis en el primer semestre 2026. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín

El pico y placa para los taxis regirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. de acuerdo con el dígito correspondiente. En la primera semana de la rotación, las sanciones serán pedagógicas.

A partir del 9 de febrero, los correctivos serán económicos. Incumplir el pico y placa da una sanción de $633.111 de acuerdo con la Unidad de Valor Básico (UVB), sistema con el que se calculan las multas desde el 2024.

En el caso de Medellín, esta medida no aplicará en el Sistema Vial del Río, que incluye la autopista Sur y la avenida Regional. Tampoco regirá ni en la vía Las Palmas, el corredor de la quebrada La Iguaná y los cinco corregimientos del municipio.

Por el lado de Bello, al norte del Área Metropolitana, el pico y placa se mantiene en la autopista Norte y la avenida Regional, en el tramo comprendido entre la estación Niquía y la autopista Medellín–Bogotá por congestiones recurrentes que se presentan en la glorieta de Niquía.

En el caso de Itagüí, la medida seguirá en la autopista Sur debido a que, para las autoridades de ese municipio, esto ha ayudado a una disminución en índices de accidentalidad en la zona.

