Perturbadoras publicaciones de Ivanna Ortiz, la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, con la estrella pop dentro, fue detenida por la policía, anunciaron autoridades este lunes.
Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.
Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.