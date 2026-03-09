x

Perturbadoras publicaciones de Ivanna Ortiz, la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Las autoridades no han reportado heridos ni víctimas fatales tras el ataque ocurrido este domingo, cuando recibieron un llamado de emergencia luego de que se escucharan disparos en la lujosa mansión de la cantante de Barbados.

    Ella es Ivanna Lisette Ortiz, la mujer señalada de disparar contra la mansión de la cantante Rihanna este 8 de marzo de 2026. FOTOS: Instagram @badgirl - tomada de Facebook Ivanna.Ortiz
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
bookmark

Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, con la estrella pop dentro, fue detenida por la policía, anunciaron autoridades este lunes.

Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills.

En contexto: Atacaron a tiros la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: esto es lo que se sabe

Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

¿Quién es la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna?

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Lisette Ortiz, una mujer 35 años y originaria de Florida, fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15. Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10,2 millones de dólares.

Las publicaciones de Ivanna Lisette Ortiz

Al revisar la cuenta de Facebook de Ivanna, se encuentra una serie de publicaciones en las que demuestra odio contra la intérprete de Umbrella, así como posibles problemas mentales.

“@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabezas de SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy”, se lee en una publicación.

En otro post, Ivanna comparte una foto del cantante Drake, quien en el pasado fue pareja de la cantante de Barbados. En esta publicación, Ivanna insiste en su rechazo contra Rihanna, catalogándola supuestamente como portadora del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

“Acabo de restringir a esa estúpida Kim Kardashian. Ya terminé con Rihanna. Es tu turno de esconderte, perra; deja de estar rogando por una mirada”, se lee en otro contenido del 20 de diciembre de 2025.

La cantante Rihanna no se ha pronunciado al respecto, al igual que su pareja sentimental, por lo que se espera más información sobre el arresto de la mujer señalada de disparar contra su mansión, cuya fianza fue fijada en 10,2 millones de dólares.

Siga leyendo: Críticas por película de almirante Padilla financiada por gobierno Petro: “Más de 30 mujeres han denunciado a Cuba Gooding Jr. por agresiones sexuales”

