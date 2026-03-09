Perturbadoras publicaciones de Ivanna Ortiz, la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

Una mujer acusada de haber disparado un rifle de asalto contra la lujosa casa de Rihanna en Beverly Hills, Los Ángeles, con la estrella pop dentro, fue detenida por la policía, anunciaron autoridades este lunes. Agentes de la ciudad dijeron que la sospechosa efectuó disparos el domingo contra la mansión, tras estacionar el Tesla blanco que conducía al otro lado de la calle en el barrio de Beverly Hills. En contexto: Atacaron a tiros la mansión de Rihanna mientras la cantante estaba dentro: esto es lo que se sabe Imágenes aéreas tomadas después del ataque muestran orificios de bala en una puerta de la extensa propiedad que Rihanna comparte con el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

¿Quién es la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna?

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que Ivanna Lisette Ortiz, una mujer 35 años y originaria de Florida, fue arrestada en un centro comercial media hora después del incidente.

El capitán Mike Bland dijo a los periodistas que el arma utilizada era un rifle AR-15. Ortiz fue fichada bajo sospecha de intento de asesinato y se le impuso una fianza de más de 10,2 millones de dólares.

Las publicaciones de Ivanna Lisette Ortiz

Al revisar la cuenta de Facebook de Ivanna, se encuentra una serie de publicaciones en las que demuestra odio contra la intérprete de Umbrella, así como posibles problemas mentales. “@badgalriri ¿Estás ahí? Porque estaba esperando a que tu yo con 5 cabezas de SIDA me dijera algo directamente en lugar de andar por ahí hablando donde no estoy”, se lee en una publicación.

En otro post, Ivanna comparte una foto del cantante Drake, quien en el pasado fue pareja de la cantante de Barbados. En esta publicación, Ivanna insiste en su rechazo contra Rihanna, catalogándola supuestamente como portadora del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

“Acabo de restringir a esa estúpida Kim Kardashian. Ya terminé con Rihanna. Es tu turno de esconderte, perra; deja de estar rogando por una mirada”, se lee en otro contenido del 20 de diciembre de 2025.