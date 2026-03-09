“Nadie vive del pasado”: Luis Díaz habló de su actualidad con Bayern Munich y reveló su más grande ambición con el equipo

El New Balance Arena será el escenario donde Atalanta y Bayern Múnich abrirán este martes, a partir de las 3:00 p. m., su llave de octavos de final en la Champions League, donde uno de los jugadores colombianos que sigue con vida en esta competencia liderará este encuentro. Le puede interesar: Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal En la previa del encuentro, la Uefa destacó la figura de Luis Díaz y conversó este lunes 9 de marzo con el guajiro de 29 años, quien llega como una de las piezas fundamentales del conjunto alemán para afrontar la fase eliminatoria del torneo continental con el que sueñan campeonar.

El extremo colombiano, exjugador del Liverpool, se consolidó como el tercer jugador con mayor contribución ofensiva del equipo esta temporada; analizó su actualidad y los retos que enfrenta el club bávaro en su aspiración al título europeo. Además, reveló otros aspectos de su vida. Díaz registra una producción de 33 acciones de ataque en lo que va del curso, sumando tres goles y una asistencia en la presente edición de la Champions. Su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo ha sido objeto de análisis por parte de la organización. “Disfruto mucho el fútbol, vivo feliz. En los partidos y en los partidos soy el mismo, trato de disfrutar cada momento. Cuando tengo la pelota, soy peligroso y me encanta vivir esos momentos caóticos para el rival; de eso vivimos los delanteros. Sabes que estás haciendo las cosas bien para ayudar al equipo y te sientes bien, la confianza es mayor, me llena eso y lo disfruto”, afirmó el jugador a los medios oficiales del torneo.

El instinto y la efectividad frente al arco

Las estadísticas respaldan el desempeño del atacante en la temporada, quien presenta una expectativa de gol de 17.48 en los 35 partidos que lleva disputados con la camiseta del Bayern. Estas cifras se han materializado en 20 anotaciones, un rendimiento que el propio Díaz atribuye a la capacidad de resolución inmediata en situaciones de alta presión. Para el colombiano, la toma de decisiones en fracciones de segundo es lo que marca la diferencia en la élite del fútbol mundial. Al respecto, el delantero explicó la importancia de mantener la insistencia durante los noventa minutos. “Sé que si estoy pasando por un buen momento en el partido, generando caos. Sigo intentando, buscando mi gol o asistencia, porque de eso vivimos los delanteros. Disfrutarlo y buscar más también es instinto porque muchas cosas se hacen al momento del partido y se decide en cuestión de segundos. Disfruto cada jugada, momento, gol, asistencia y cada que puedo ayudar al equipo también”, detalló.

Luis Díaz celebrando uno de sus goles en esta temporada con el Bayern Múnich. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern y @LuisFDiaz19

Exigencia profesional a los 29 años: raíces y motivación en la alta competencia

A pesar de su estatus como uno de los mejores extremos del mundo en la actualidad, Díaz se enfatizó que su mentalidad se mantiene enfocada en la evolución constante, gracias al trabajo físico y mental que realiza regularmente. Con 29 años, el guajiro sostuvo que los logros obtenidos anteriormente no garantizan el éxito futuro, por lo que la competitividad interna es el motor de su carrera en Alemania. La búsqueda de nuevos trofeos es una prioridad que, según él, no admite conformismos dentro de la plantilla dirigida por el cuerpo técnico bávaro. "Tengo muchas ganas de ganar, de seguir desarrollándome, de seguir logrando más cosas, porque no me conformo. Nadie vive del pasado, así que hay que seguir esforzándose por conseguir más cosas. Si lo haces, todo lo que viene después se disfruta aún más", añadió el futbolista sobre su filosofía de trabajo y la ambición de ampliar su palmarés internacional.

Luis Díaz en medio de un partido de la Bundesliga con el Bayern Múnich. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern y @LuisFDiaz19

El camino hacia la titularidad en un club de la magnitud del Bayern Múnich no fue sencillo para el colombiano. Díaz recordó las dificultades enfrentadas en sus inicios y cómo la falta de oportunidades en su país de origen forjó su carácter resiliente. Estas experiencias personales sirven hoy como un recordatorio para mantener el nivel de esfuerzo necesario cuando el desgaste físico o mental aparece en el calendario de competencia. “En Colombia no hay muchas oportunidades y tienes que buscarlas tú mismo”, sentenció el extremo. Asimismo, reveló su método para sobrellevar los días de mayor exigencia. “Cuando estoy cansado o hay un día en el que no he dormido bien, intento recordar lo que ha sucedido en el pasado. Intento disfrutar de lo que está sucediendo en el presente. Intento seguir luchando por mis objetivos, por mis sueños, por mis metas. He logrado mucho, pero aún me queda mucho por hacer”, explicó.

El objetivo de la Champions League: un sueño por cumplir

El Bayern Múnich parte como uno de los candidatos naturales para alzarse con el trofeo, pero Díaz advierte sobre los riesgos de subestimar a rivales como Atalanta, ya que es un equipo que durante los últimos años ha sido destacado en Europa. El colombiano subrayó que, en el fútbol moderno, las distancias se han acortado y cualquier equipo puede comprometer el resultado si no se mantiene la intensidad. La cohesión del grupo y el trabajo táctico serán determinantes para superar la primera fase de eliminación directa. “Ganarla sería increíble, y estamos trabajando duro para conseguirlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo”, declaró Díaz. El delantero reiteró la necesidad de competir al máximo nivel.

