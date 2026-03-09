Viajes de colombianos a Panamá crecen 27% en arranque de 2026, ¿por qué?

Panamá se posiciona cada vez más como uno de los destinos internacionales preferidos por los colombianos. En enero de 2026, el número de turistas desde Colombia hacia ese país creció 27%, uno de los aumentos más altos entre los principales mercados turísticos de la región.
Este crecimiento se dio en un contexto de mayor dinamismo en los viajes internacionales de colombianos. Durante el primer mes del año 599.821 personas salieron del país, lo que representó un incremento del 11% frente a enero de 2025, según datos de Migración Colombia y compartidos por Anato.
Entre los destinos más visitados por los colombianos se encuentran Estados Unidos, México, Panamá y España, con Panamá destacándose por su fuerte ritmo de crecimiento.