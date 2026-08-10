Cerrarán por 40 días la pista del Juan Pablo II en Medellín: estas son las fechas

Los amantes del ciclismo y el atletismo se quedarán temporalmente sin uno de los escenarios de práctica preferidos dentro de Medellín, pues la Alcaldía anunció que cerrará por unos días la pista del Aeroparque Juan Pablo II.

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Este espacio es concurrido, sobre todo en las mañanas y durante los domingos, cuando decenas e incluso cientos de aficionados al deporte al aire libre acuden a las instalaciones.

En un aviso colgado en una de las rejas del escenario deportivo sobre la carrera 70, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) informó que la salida de uso comenzará a ser vigente desde este jueves, 13 de agosto y se prolongará durante alrededor de 40 días.

Así las cosas, eso quiere decir que la pista estaría cerrada más o menos hasta la cuarta semana de septiembre, un periodo en el que los usuarios deberán buscar para su práctica otros lugares de la capital antioqueña aptos para el ejercitamiento físico al aire libre.

Por ejemplo, está la unidad deportiva de Belén, localizada en el mismo eje de escenarios deportivos, a escasos cinco minutos de distancia. Pero igualmente se cuenta con las ciclovías que habilita la administración los domingos a lo largo de la Autopista Sur.

El motivo del cierre de la pista del Juan Pablo II, según expresó la entidad, serán los trabajos de mantenimiento que se acometerán en esta infraestructura para que quede a tono con el proyecto del Gran Parque Medellín.