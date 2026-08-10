Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Cerrarán por 40 días la pista del Juan Pablo II en Medellín: estas son las fechas

Esta infraestructura deportiva es visitada a diario por cientos de amantes del ciclismo y el atletismo. El anuncio de cierre temporal fue colgado en su malla.

  • La pista es sitio preferido para la práctica del ciclismo de pista y el atletismo por parte de muchos usuarios, sobre todo en las mañanas. FOTO: CAMILO SUÁREZ
    La pista es sitio preferido para la práctica del ciclismo de pista y el atletismo por parte de muchos usuarios, sobre todo en las mañanas. FOTO: CAMILO SUÁREZ
Redacción El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Los amantes del ciclismo y el atletismo se quedarán temporalmente sin uno de los escenarios de práctica preferidos dentro de Medellín, pues la Alcaldía anunció que cerrará por unos días la pista del Aeroparque Juan Pablo II.

Le recomendamos leer: Medellín tendrá un gran parque público con “mar” y playa para hacer hasta 39 deportes

Este espacio es concurrido, sobre todo en las mañanas y durante los domingos, cuando decenas e incluso cientos de aficionados al deporte al aire libre acuden a las instalaciones.

En un aviso colgado en una de las rejas del escenario deportivo sobre la carrera 70, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) informó que la salida de uso comenzará a ser vigente desde este jueves, 13 de agosto y se prolongará durante alrededor de 40 días.

Así las cosas, eso quiere decir que la pista estaría cerrada más o menos hasta la cuarta semana de septiembre, un periodo en el que los usuarios deberán buscar para su práctica otros lugares de la capital antioqueña aptos para el ejercitamiento físico al aire libre.

Por ejemplo, está la unidad deportiva de Belén, localizada en el mismo eje de escenarios deportivos, a escasos cinco minutos de distancia. Pero igualmente se cuenta con las ciclovías que habilita la administración los domingos a lo largo de la Autopista Sur.

El motivo del cierre de la pista del Juan Pablo II, según expresó la entidad, serán los trabajos de mantenimiento que se acometerán en esta infraestructura para que quede a tono con el proyecto del Gran Parque Medellín.

Así será el nuevo Gran Parque Medellín

Hace exactamente un año, en agosto de 2025, el alcalde Federico Gutierrez anunció la construcción del Gran Parque Medellín donde hoy está el Aeroparque Juan Pablo II, el cual tendrá hasta playa. Este será el más grande escenario recreativo de la capital antioqueña.

La iniciativa integra en un solo corredor de 210.000 metros cuadrados a la pista de BMX Mariana Pajón, al circuito de atletismo y ciclismo del Juan Pablo II, a la Unidad Deportiva Maria Luisa Calle y al complejo acuático Carlos Mauro Hoyos con una nueva zona de mar y playa artificial, siendo, de paso, el complejo polideportivo público más grande del país y un referente en el mundo, según el mandatario local.

El proyecto tiene un valor calculado que se acerca a 195.000 millones de pesos.

De acuerdo con lo planeado, todos los parques y pistas que existen actualmente serán mejorados: el circuito de atletismo y ciclismo que actualmente es de 1,5 kilómetros ahora será de tres y habrá más de dos kilómetros de senderos peatonales, lo que significa más de 80.000 nuevos metros cuadrados de espacio público que ayudarán a saldar el déficit que tiene la ciudad donde cada habitante tiene en promedio apenas 5 m² de espacio público disponible.

También le puede interesar: Denuncia: ¿hay una mafia detrás del cobro por el uso de las canchas públicas de Medellín?

A la pista de BMX que estaba desde hace años casi obsoleta por una mala intervención que le hicieron en 2021, también le pondrán piso nuevo. Lo mismo pasará con el coliseo acuático, que ahora será al aire libre y tendrá el doble de piscinas, y con la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuándo cerrará la pista de atletismo y ciclismo del Aeroparque Juan Pablo II?
La pista del Aeroparque Juan Pablo II cerrará desde el jueves 13 de agosto de 2026 y permanecerá fuera de servicio durante aproximadamente 40 días. Según lo anunciado, el cierre se extendería hasta la cuarta semana de septiembre.
¿Por qué cerrarán la pista del Juan Pablo II en Medellín?
El cierre se realizará para ejecutar trabajos de mantenimiento en la infraestructura, como parte de las intervenciones previstas para adecuar el escenario al proyecto del Gran Parque Medellín.
Qué alternativas hay para hacer ejercicio mientras esté cerrada la pista del Juan Pablo II?
ellos la Unidad Deportiva de Belén, ubicada a unos cinco minutos del Aeroparque. También pueden utilizar las ciclovías que la Alcaldía habilita los domingos en diferentes sectores, incluida la Autopista Sur.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos