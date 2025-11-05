En video | Hombre persiguió con cuchillo e hirió a policías en el barrio Olaya Herrera, de Medellín; fue dado de baja

Tras una noche de fiesta dentro de una vivienda del barrio Olaya Herrera, de Medellín, dos hermanos comenzaron a discutir acaloradamente, a tal grado que uno de ellos tomó un cuchillo para intentar agredir al otro. Ante este caso, la comunidad llamó a la Policía y los uniformados intentaron disipar el altercado. Sin embargo, todo terminó en una confusa situación que acabó con dos policías lesionados con arma blanca y a uno de los implicados en la riña dado de baja. Los hechos se registraron en este barrio de la comuna 7 (Robledo), en el noroccidente de Medellín, cuando los hermanos comenzaron a agredirse por circunstancias que hasta el momento no han trascendido, pero que fueron influenciados por la alta ingesta de bebidas embriagantes durante la noche del domingo y amanecer del lunes festivo.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “hay unas llamadas al 123, donde la comunidad alerta sobre una riña entre hermanos que se presentó allí en el lugar. Llega la Policía a atender el caso, cuando encuentra precisamente a estos dos sujetos peleando entre ellos con arma blanca”. Cuando los uniformados llegaron hasta la propiedad donde se originó el altercado, uno de los hermanos, identificado como Ghilson Caicedo Angulo, de 28 años, empezó a perseguir a estos policías con el cuchillo con el que estaría intimidando a su familiar. La persecución duró varias cuadras, entre la vivienda y el camino a la vía principal. Entérese: Atención: Policía abatió a cuatro de los responsables del derribamiento de helicóptero en Amalfi, Antioquia En medio de este recorrido, los policías intentaban calmar al Ghilson para que bajara el cuchillo y evitara continuar con estas agresiones e intimidaciones. Sin embargo, en medio de su exaltación, continuó con sus amenazas y en un momento se le lanzó encima a los policías para atacarlos, lo que produjo la reacción de los uniformados.

“Uno de los policías intenta, por todos los medios, evitar que esta agresión se dé y finalmente tiene que usar su arma de dotación para evitar que ese sujeto hubiera terminado agrediendo de manera más grave a los policías. Reacciona, en el ejercicio de la legítima defensa, con el uso legítimo de la fuerza del Estado y usando su arma de dotación”, explicó Villa Mejía. Le puede interesar: Reacomodo del crimen en el Oriente antioqueño aumenta homicidios en un 11% Mientras que uno de los uniformados sufrió una herida en una de sus piernas con arma blanca y el otro en un brazo, la reacción policial le produjo un impacto en la espalda a Ghilson, quien fue trasladado por la propia Policía al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde falleció minutos después, producto de las afectaciones que le produjo esta lesión con arma de fuego. Los uniformados se encuentran fuera de peligro. Los familiares del fallecido aseguraron que todo se dio en medio de una exaltación producto de los tragos y que la Policía no habría reaccionado en legítima defensa, puesto que “el tiro se lo dio por la espalda, cuando ya no lo estaba intimidando con el cuchillo, sino que ya iba corriendo de regreso para la casa”.

Con base en estas versiones, el mismo secretario Villa Mejía aseguró que tanto dentro de la Policía Nacional como de la misma secretaría avanzarán en las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido con este hombre.