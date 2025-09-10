Atención: Policía abatió a cuatro de los responsables del derribamiento de helicóptero en Amalfi, Antioquia

En un operativo de la Policía Nacional en zona rural de Campamento, Norte antioqueño, la Fuerza Pública abatió a Jorge Iván Salazar, alias “Guillermino”, y a alias “Zarco”, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc y responsables del asesinato de 13 policías el pasado 21 de agosto cuando fue derribado un helicóptero Black Hawk. Lea acá: Helicóptero que tumbaron en Amalfi no era de Colombia, sino de EE. UU: pedirán que extraditen a los responsables “En la vereda El Manzanillo, del municipio de Campamento (Antioquia), la Policía abatió a cuatro integrantes de la estructura 36 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de alias ‘Calarcá’, señalados responsables de participar del atentado criminal que segó la vida de 13 valientes policías en Amalfi”, confirmó el mayor general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía.

El mayor general Triana indicó que entre “los neutralizados estaría alias ‘Román; cabecilla de la comisión, y alias ‘Guillermino’ o ‘Zarco’, principal explosivista de la organización criminal, quién habría preparado y activado el campo minado que impactó el helicóptero en el que se transportan nuestros policías”. Durante los combates, añadió, se incautó material bélico, al igual que explosivos y material de intendencia. El presidente Gustavo Petro también se pronunció en X: “Mataron a nuestros 13 policías, los perseguimos, los encontramos y cayeron en combate. Cuatro miembros del frente 36 han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la policía con cargas explosivas en una trampa preparada de antemano”.

El atentado del pasado 21 de agosto tuvo como blanco un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que apoyaba las labores de erradicación de cultivos ilícitos en el Nordeste antioqueño. La aeronave había dejado a los erradicadores y luego, cuando estaba de regreso a su base, fue informada acerca de un ataque a los uniformados que se quedaron en terreno, por lo cual retornó. Ahí habría sido atacado utilizando tatucos y drones con lo que los ilegales ocasionaron el colapso e incendio de la nave. Esta situación de orden público agravó el temor y la preocupación de las autoridades departamentales y locales y de los habitantes de Amalfi donde, al igual que en el vecino municipio de Anorí, se vienen registrando confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales, lo que constituye esa zona como uno de los focos de violencia del departamento, que se suman a otros en el Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste. De acuerdo con la Policía de Antioquia, actualmente hay 11 zonas activas de conflicto en el departamento que tienen un denominador común: la presencia del Clan del Golfo, grupo criminal liderado por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, que mantiene enfrentamientos con disidencias de las antiguas Farc, el ELN, bandas criminales del Valle de Aburrá y, en algunos casos, con estructuras internas de su propia organización.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó el atentado del 21 de agosto en Amalfi. No obstante, esa versión fue cuestionada de inmediato por la Gobernación de Antioquia, que sostiene que los verdaderos responsables son las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá. La administración departamental plantea que la declaración del ELN podría ser una maniobra para desviar la atención y proteger a la estructura del Frente 36 de las Farc, bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantiene presencia en el Nordeste antioqueño y hoy hace parte de la mesa de la llamada Paz Total con el Gobierno Nacional.