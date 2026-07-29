Maluma quiere llevar a toda Latam su proyecto de moda, Remanence

Remanence, la firma de moda en que participa Maluma, y que durante el último año recorrió el país con su Pop Up Tour, inauguró Remanence Center, su primera tienda permanente, en Wake Living, Medellín, la ciudad donde nació y desde donde hoy proyecta su expansión por Latinoamérica.
El espacio, de 46 metros cuadrados, fue concebido como un refugio en medio de la ciudad. Su arquitectura combina tapia, madera, piedra y acero inoxidable para llevar la naturaleza al centro urbano y crear un ambiente que invita a desacelerar.