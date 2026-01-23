Fallo ordena devolverle esquema de seguridad a secretario de Paz y DD. HH. de Medellín, ¿cumplirán?

En una reacción ante este fallo, el secretario de Paz y Derechos Humanos le dijo a Telemedellín: “Hemos gestionado ante la Unidad Nacional de Protección todos los trámites necesarios y realmente no ha habido eco, este caso no es solamente conmigo, sino con la gran cantidad de líderes y defensores de derechos humanos en el país”.

La sentencia, con fecha del 15 de enero, resalta que la UNP puso en riesgo la vida de Arcila al retirarle el esquema de seguridad y ordena además actualizarle el análisis de riesgo.

“La forma de relacionarnos con la @UNPColombia es a través de acciones de tutela, no existe una política real de protección. En segunda instancia ante el tribunal me dan la razón”, escribió Arcila en su cuenta de X.

La sentencia, en segunda instancia, se da en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el funcionario después de que, en junio pasado, le quitaran la protección de la que gozaba como líder social y defensor de derechos humanos, una actividad que ha ejercido antes de ocupar su cargo.

La Unidad Nacional de Protección deberá restituirle el esquema de seguridad al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, en cumplimiento de un fallo que acaba de proferir el Tribunal Superior de Medellín.

A la vez, citó como en 2025 se reportaron en Antioquia 27 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, en tanto que en el país la cifra llega a 187 y las personas dedicadas a estas actividades amenazadas en Medellín llega a la cifra de 40.

La situación en el departamento se ha agravado debido a la agudización del conflicto armado a partir de la disputa de distintos actores armados ilegales que pretenden ejercer un control territorial para apropiarse de las rentas criminales procedentes de la extorsión, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.

“Esta es una situación alarmante, muy grave. En cabeza del presidente Petro no ha brindado las condiciones y garantías para los líderes y defensores de derechos humanos”, recalcó Arcila al recordar además el asesinato del candidato a la Presidencia Miguel Uribe.

“El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro debe fortalecer la UNP y brindar garantías de protección a todos los candidatos, líderes y defensores de derechos humanos”, puntualizó.

A mediados de junio del año pasado, cuando le desmontaron el esquema de protección, Arcila hizo énfasis en que esta situación se trataría de persecución en contra también de los servidores públicos que trabajan en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y recordó que al alcalde Federico Gutiérrez también le desmontaron gran parte de su esquema de protección desde la UNP.

Igualmente, planteó la alerta sobre el riesgo que corre porque durante muchos años, incluso en escenarios ajenos a la política, ha hecho constantes denuncias públicas sobre la presencia y actividades de distintos grupos armados ilegales de la ciudad, y aseguró que integrantes de esas estructuras le han hecho amenazas sistemáticas por ejercer su labor como defensor de derechos humanos.

Arcila es abogado y cuenta con más de 30 años de defensa de los derechos humanos, en especial con las víctimas del conflicto armado.

En la primera administración de Gutiérrez fue subsecretario de Derechos Humanos en la Alcaldía de Medellín y en la actual se posesionó como secretario.

También ha sido presidente de la Corporación Humanitaria Justicia al Derecho y Secretario Internacional de Human Rights International. También, ha trabajado en el Ministerio del Interior y ha sido miembro de la organización Redepaz durante más de dos décadas.