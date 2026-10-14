¿Qué salario necesita para sacar una tarjeta de crédito premium en Colombia?

Las tarjetas de crédito premium en Colombia ofrecen beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje, acumulación de puntos y millas, descuentos y experiencias exclusivas. También pueden tener cupos elevados, aunque su aprobación depende de los requisitos de cada entidad y de la evaluación financiera del solicitante. La oferta incluye productos de franquicias como Visa, Mastercard y American Express, dirigidos a clientes que buscan servicios adicionales y alternativas de financiación con cupos superiores a los de otras tarjetas. Le puede gustar: Declaración de renta: estas son las multas que le pueden cobrar por pasarse de la fecha Sin embargo, elegir una de estas opciones requiere comparar los ingresos exigidos, los montos aprobados, las cuotas de manejo y los beneficios que realmente se utilizarán.

¿Qué bancos ofrecen tarjetas de crédito premium en Colombia?

Bancolombia ofrece tarjetas Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum, con cupos que van desde $15 millones hasta $300 millones. Para acceder a estos productos, los solicitantes deben acreditar ingresos mensuales iguales o superiores a $5 millones, dependiendo de la tarjeta. El rango de edad permitido está entre los 18 y los 84 años. La entidad también ofrece la Platinum Card en metal, con cupos desde $15 millones hasta $500 millones. Para solicitarla, es necesario ser cliente preferencial del banco. Davivienda, por su parte, emite tarjetas de crédito para su segmento premium o afluente a clientes con salarios superiores a $20 millones mensuales. Además de los ingresos, evalúa el historial y el comportamiento crediticio, los hábitos de pago y la vinculación con otros productos financieros. Entérese: ¿Se limitará el efectivo en Colombia? La propuesta que cambiaría la compra de vivienda, carros y lotes La entidad ofrece tarjetas Black o Signature para personas con ingresos mensuales de $20 millones o más, con beneficios relacionados con viajes y estilo de vida, además de una línea afluente más exclusiva. Bbva y Banco de Occidente también cuentan con alternativas premium. En estos casos, la aprobación depende de la evaluación del perfil financiero de cada solicitante.

¿Qué cupos ofrecen las tarjetas de crédito premium?

Los montos disponibles varían según el banco y el producto contratado. Bbva ofrece la Mastercard Black con cupos que van desde $20 millones hasta $999 millones. Banco de Occidente cuenta con la Credencial Mastercard Black, cuyos cupos oscilan entre $25 millones y $49 millones, y la Visa Infinite, con cupos desde $50 millones. En Bancolombia, las tarjetas Visa Infinite, Mastercard Black y American Express Platinum tienen cupos desde $15 millones hasta $300 millones, mientras que la Platinum Card en metal alcanza los $500 millones.

Estas cifras corresponden a los rangos ofrecidos por las entidades, pero no garantizan que todos los solicitantes reciban el cupo máximo. La aprobación depende de los requisitos del banco, los ingresos, la capacidad de pago y los hábitos de consumo. Banco de Occidente señala que es importante contar con ingresos estables, capacidad de pago y hábitos de consumo que permitan aprovechar los beneficios asociados con estos productos.

¿Cuánto cuesta mantener una tarjeta de crédito premium?

La cuota de manejo es uno de los factores que deben considerarse antes de solicitar una tarjeta de esta categoría. Aunque algunos productos ofrecen periodos de exoneración de entre cinco y seis meses, o no cobran esta tarifa, las condiciones dependen de la entidad y del producto. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En Bancolombia, la tarjeta Visa Infinite tiene una cuota de manejo de $50.960 mensuales después de cinco meses de exoneración por solicitud en línea. Si se mantiene esa tarifa durante 12 meses, el costo anual sería de $611.520.

La Platinum Card en metal tiene una cuota mensual de $115.500. Si se paga durante todo un año, el costo acumulado sería de $1,386 millones. Estas cifras permiten dimensionar el costo de mantener los productos, sin contar otros posibles cobros asociados con su utilización. Por eso, es importante revisar las tarifas y las condiciones de cada tarjeta antes de tomar una decisión.

¿Cuándo vale la pena tener una tarjeta premium?

La conveniencia de una tarjeta premium depende de los ingresos, el perfil financiero, el estilo de vida y la frecuencia con la que se utilizan sus beneficios. El acceso a salas VIP, los seguros de viaje, las millas y los descuentos pueden resultar atractivos para quienes viajan con frecuencia o aprovechan los servicios adicionales. Sin embargo, si estos beneficios se utilizan poco, la cuota de manejo puede convertirse en un costo difícil de justificar. Davivienda advierte que considerar el cupo aprobado como dinero disponible puede generar sobreendeudamiento. La capacidad de pago y el historial crediticio son factores determinantes tanto para la aprobación como para el manejo responsable de la tarjeta. Antes de solicitar una, conviene comparar los requisitos de ingresos, los cupos, las tarifas y los beneficios de cada entidad. También es importante verificar que la cuota de manejo sea sostenible para el presupuesto personal. Banco de Occidente recomienda revisar las tarifas y las condiciones de acuerdo con los hábitos de consumo. En últimas, un cupo elevado no necesariamente convierte una tarjeta en la alternativa más conveniente: la decisión depende de la capacidad de pago y del uso real de sus beneficios. Consulte: ¿Podrán las cooperativas competir con bancos y fintech? Así va la carrera por nuevos clientes

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