El Pueblito Paisa celebra 47 años de historia de los antioqueños con exposición fotográfica

Resiliencia, cultura y tradición, esas palabras definen lo que representa el emblemático Pueblito Paisa, un lugar que cumple 47 años y que se ha vuelto más que la réplica arquitectónica de un municipio antioqueño, se ha convertido en una parte fundamental de la historia para todo el departamento.
Hace cuatro meses la Corporación Parque Arví recibió la gestión del Pueblito Paisa, para recuperar este espacio que estuvo durante varios años abandonado. El año pasado, varios comerciantes del lugar denunciaron la ausencia y deterioro de elementos que le daban sentido a la escuelita, barbería y casa cural.