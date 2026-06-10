El puesto de votación en San Diego que desató polémica en Medellín tendrá modificaciones para la segunda vuelta

“Llevo 26 años votando acá y era súper fácil. ¡Y ahora pusieron la votación en el piso 11! Opción: escaleras. En los ascensores caben de a ocho personas”. Esa fue una de las tantas quejas que se escucharon el pasado 1 de junio en el centro comercial San Diego, uno de los puestos de votación más concurridos de Medellín.

Las imágenes de adultos mayores con caminadoras, bastones e incluso sillas de ruedas intentando llegar a sus mesas dieron la vuelta a las redes sociales y desataron una ola de críticas contra la ubicación escogida para la jornada electoral.

Tras la controversia, la Registraduría Nacional decidió trasladar nuevamente el puesto de votación al primer piso del centro comercial para la segunda vuelta presidencial del próximo 15 de junio.

También le puede interesar: Atento | Congestión en el C.C. San Diego por cambio de lugar de las mesas de votación: las pusieron en el piso 11

Durante la primera vuelta, cientos de ciudadanos denunciaron largas filas, congestiones y dificultades para acceder a las mesas instaladas en el piso 11 del complejo comercial. Aunque el lugar cuenta con ascensores, estos solo llegan hasta el piso 9 y tienen una capacidad limitada, por lo que los votantes debían recorrer los dos pisos restantes por escaleras.

La situación afectó especialmente a personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida y mujeres embarazadas. Además, algunos veedores electorales advirtieron que la ubicación podría representar dificultades en materia de evacuación y atención de emergencias debido a la alta concentración de personas.

Las quejas llevaron a que la Alcaldía de Medellín solicitara formalmente a la Registraduría revisar la ubicación del puesto. El alcalde Federico Gutiérrez informó que elevó la petición el pasado 2 de junio, apenas un día después de la jornada electoral.