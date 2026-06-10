Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista

Causó revuelo en la mañana de este miércoles la noticia de la supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio. El origen de la polémica es un auto, que no ha sido radicado, de la representante Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, quien fue pareja del exsenador Roy Barreras. La pregunta de entrada es si puede hacerlo y qué efectos tiene. De entrada, según el Artículo 194 de la Constitución de 1991, “son faltas absolutas del Presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados éstos dos últimos por el Senado. Son faltas temporales la licencia y la enfermedad, de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo 175”. Es decir, como explicó la senadora Angélica Lozano, que solo el Senado puede suspender o destituir al presidente de la República. Luego, tendría que ser votada por la Comisión, pasar a plenaria de la Cámara, luego a Comisión de instrucción de cinco senadores abogados y su proyecto de decisión se somete a votación de plenaria del Senado.

Según consultó este diario a Ximena Echavarría, abogada experta en derecho administrativo y derecho electoral, la representante sí tiene la competencia para proferir el auto, dado que es la presidenta de la Comisión. Sin embargo, como ese auto toma una decisión de fondo, esta debe ser aprobada por la Comisión en pleno. Es decir, todos los miembros de esta se deben reunir para decidir si votan o simplemente hunden el documento. Y eso hasta ahora no ha sucedido porque ella no ha radicado el documento, pero además porque ahora salió a decir que “se filtró” porque se lo “robaron” de su celular, según contó la periodista María Camila Orozco en Blu Radio. Una vez eso pase al Senado, agrega la experta, este aprueba si procede o no procede la suspensión que determinó la Comisión. Por su parte, el exsenador Roy Barreras, dijo que “como expresidente del Congreso en dos ocasiones ratifico ante los colombianos que la Comisión Legal de Acusaciones NO (sic) tiene ninguna atribución para semejante decisión inconstitucional y por tanto no tendrá efecto alguno”. Por ahora no tendrá ningún efecto y el presidente Petro sigue en su cargo como jefe de Estado. Pero más allá del detalle jurídico, ¿qué hay detrás de toda esta polémica?

¿Jugada planeada para que Petro haga campaña a favor de Cepeda?