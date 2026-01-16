El Jardín Botánico de Medellín comenzó 2026 con recorridos y talleres gratuitos para conocer más sobre biodiversidad

El Jardín Botánico ofrece durante todo el mes de enero recorridos guiados gratuitos a través de estas caminatas, experiencias inmersivas en sus colecciones botánicas y talleres para aprender sobre plantas y sus usos útiles que pueden facilitar la vida en su cotidianidad. Los recorridos se realizan los miércoles, a las 11:00 a.m.; los viernes, a las 2:00 p.m., y los fines de semana en 2 horarios: 11:00 a.m. y 2:00 p.m. Los talleres creativos para aprender sobre creaciones con plantas se realizan de martes a viernes a las 2:00 p.m. en el Salón de Lectura.

Aunque la dicha terminó para miles de familias que después de las fiestas de fin de año y comienzo de 2026 ya reiniciaron sus rutinas, todavía cientos de familias, tanto turistas como residentes en la ciudad, siguen buscando planes en Medellín para disfrutar de los últimos días de vacaciones antes de retomar labores y estudios. Quienes buscan una última desconexión de la vida citadina y disfrutar de un respiro rodeado de naturaleza generalmente buscan pueblos cercanos, pero en el corazón de Medellín el Jardín Botánico mantiene sus puertas abiertas para que todos los que busquen esa conexión natural la consigan sin tener que recorrer kilómetros.

Este domingo 18 de enero habrá Mercado Verde de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., un espacio convertido ya en una tradición dentro de la programación del Jardín, que busca incentivar y apoyar a los cultivadores, productores y comercializadores de productos orgánicos, agroecológicos, naturales o con valores agregados afines, que exhiban y oferten sus productos. Se ha convertido en un espacio para estimular el consumo sostenibles, por medio del cual los visitantes tengan acceso a productos con un mejor desempeño ambiental y social, es una actividad para disfrutar en familia, con los amigos y dirigido a los visitantes en general.

Hay que recordar que, aunque el Jardín Botánico permite el ingreso de alimentación para que los visitantes organicen sus picnics y demás actividades respetando y cuidando, por supuesto, los espacios y las especies de fauna y flora que allí habitan, desde el pasado mes de octubre tomó la decisión de prohibir el ingreso de recipientes de icopor como parte de una apuesta por erradicar el plástico de un solo uso que devasta ecosistemas.

Esto, sin embargo, no restringe en absoluto el disfrute de las cientos de familias que cada fin de semana encuentran en esas 13,2 hectáreas un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza sin tener que salir de Medellín. El Jardín Botánico tiene más de 1.000 especies de flora vivas, y también una colección de plantas prehistóricas, fósiles vivientes que aparecieron en la historia desde hace 250 millones de años y de la que Colombia tiene 26 especies, entre ellas la Zamia disodón autóctona de Antioquia. Además, es hogar de por lo menos cinco especies de reptiles como tortugas e iguanas; mamíferos como ardillas y zarigüeyas; e incluso aves migratorias. Es importante recordar que no se les debe alimentar con comida no apta para ello, pues podrían enfermarse.