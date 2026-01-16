El Jardín Botánico de Medellín comenzó 2026 con recorridos y talleres gratuitos para conocer más sobre biodiversidad

Aunque la dicha terminó para miles de familias que después de las fiestas de fin de año y comienzo de 2026 ya reiniciaron sus rutinas, todavía cientos de familias, tanto turistas como residentes en la ciudad, siguen buscando planes en Medellín para disfrutar de los últimos días de vacaciones antes de retomar labores y estudios. Quienes buscan una última desconexión de la vida citadina y disfrutar de un respiro rodeado de naturaleza generalmente buscan pueblos cercanos, pero en el corazón de Medellín el Jardín Botánico mantiene sus puertas abiertas para que todos los que busquen esa conexión natural la consigan sin tener que recorrer kilómetros.
El Jardín Botánico ofrece durante todo el mes de enero recorridos guiados gratuitos a través de estas caminatas, experiencias inmersivas en sus colecciones botánicas y talleres para aprender sobre plantas y sus usos útiles que pueden facilitar la vida en su cotidianidad. Los recorridos se realizan los miércoles, a las 11:00 a.m.; los viernes, a las 2:00 p.m., y los fines de semana en 2 horarios: 11:00 a.m. y 2:00 p.m. Los talleres creativos para aprender sobre creaciones con plantas se realizan de martes a viernes a las 2:00 p.m. en el Salón de Lectura.