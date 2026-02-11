Él era el hombre que murió abatido por la Policía en Aranjuez, Medellín, tras un tiroteo en medio de una requisa

Tras varias horas de investigación y labores forenses, las autoridades pudieron establecer la identidad del hombre que murió en un enfrentamiento con la Policía en Aranjuez, Medellín, luego de que fuera interceptado cuando iba de pasajero en una moto para una requisa. En el mismo hecho, el conductor de la motocicleta terminó capturado por las autoridades. Inicialmente el fallecido en estos hechos, ocurridos sobre las 9:27 de la noche de este martes en este sector del nororiente de Medellín, no fue identificado porque no le encontraron documentos. Horas más tarde se conoció que se trataba de Sebastián Villa Gil, de 25 años.

Antecedentes y perfil del hombre fallecido en el operativo.

De acuerdo con sus antecedentes judiciales, no era la primera vez que el hombre habría estado implicado en un hecho delictivo. El 25 de febrero de 2021 fue capturado en Rionegro, Oriente antioqueño, luego de una denuncia por extorsión a un comerciante de colchas y sábanas. De acuerdo con el reporte judicial de ese momento, Villa Gil habría acudido a recoger un millón de pesos producto de “vacunas”, y en ese momento se produjo su detención por parte de agentes de la Policía Antioquia. Sin embargo, por este hecho nunca hubo una condena aunque sí alcanzó a estar detenido. En video: Intento de hurto en el centro de Medellín terminó en balacera, moto quemada y ladrón linchado

Los detalles del tiroteo en el barrio Aranjuez

Villa Gil, de acuerdo con los registros del caso, iba como pasajero de la moto y luego de que esta fuera interceptada por agentes de la Policía Metropolitana, se bajó del vehículo y reaccionó contra los policías, disparándole al subintendente Rafael Calixto Barros Fiholl, de 41 años, y al patrullero Yusleyder Alberto Rodríguez Ceballos, de 36.

Luego de herir al subintendente Barros Fiholl en el rostro, el patrullero Rodríguez Ceballos inició la persecución y en un disparo que buscaba reducir a Villa Gil, le propinó un impacto por la espalda que lo dejó malherido. El sujeto alcanzó a correr una cuadra hacia abajo del lugar de los hechos, pero terminó desplomándose al lado de un vehículo particular. Al lado de su cuerpo, los agentes de la Policía Metropolitana encontraron un revólver calibre 38, con cuatro cartuchos percutidos y dos sin percutir, los cuales habrían sido utilizados en el tiroteo con los policías.

Diego Alejandro Zamudio Amaya, de 19 años, fue capturado tras esta balacera en el barrio Aranjuez, nororiente de Medellín. Se le encontró un arma traumática. FOTO: Cortesía

Por su parte, los uniformados lograron la captura de Diego Alejandro Zamudio Amaya, de 19 años, quien fue señalado de conducir la motocicleta implicada. Zamudio será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que responda por estos hechos. Se le encontró un arma traumática y, según los registros judiciales, no tiene antecedentes penales. Le puede interesar: ¿Quién es alias El Cantante? El criminal buscado en Estados Unidos que cayó en Medellín Desde la Policía Metropolitana indicaron que se avanza en las labores judiciales correspondientes para establecer si tanto Villa Gil como Zamudio Ayala estarían vinculados con alguna estructura delincuencial de la zona y si estarían cometiendo algún hecho delictivo antes de ser interceptados por los policías. En cuanto al estado de salud de los dos policías, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que ambos se encuentran bien y que el subintendente Barros Fiholl será intervenido en las próximas horas, luego de recibir un impacto en su rostro el cual le fracturó el pómulo.