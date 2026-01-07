Lo que nadie quería leer: Antioquia llegó a los 200 quemados por pólvora, la cifra más alta en el departamento de la última década

Y es que para colmo de males, el último caso reportado en Antioquia corresponde a un menor de 14 años de edad, quien terminó con daño ocular después de que un volador irrumpiera su vivienda en un barrio de Medellín.

Lo triste del asunto radica en el poco o nulo interés de muchos en si hay o no tragedias producto de la quema de pólvora, daños que no solo afectaron a personas, también a cientos de animales domésticos y de fauna silvestre que incluso, terminaron muertos producto de los estallidos.

No hubo campaña, manifiesto, reflexión o capacitación anti pólvora que valiera para evitar que en Antioquia no se acudiera a la pirotecnia durante las festividades de fin e inicio de año. El desacato primó y, por infortunio, hoy 7 de enero de 2026, el departamento alcanzó la cifra de 200 quemados, el reporte más alto en los últimos 10 años.

Mientras la ocupación en las unidades de quemados de niños y adultos está al 100% en el departamento, son más los casos que siguen presentándose y mayor el incumplimiento a la norma, lo que evidencia la falta de cultura ciudadana y la poca empatía por el bienestar propio y ajeno.

De los 200 quemados por pólvora en Antioquia, 65 son menores de edad y 135 son adultos, y en total van 19 amputaciones. El municipio que encabeza el consolidado de personas lesionadas por pólvora es Medellín: ya son 79 casos, 23 más de los que se reportaron en el mismo período del año pasado en la capital antioqueña. Las otras localidades que más aportan a la desoladora cifra son Itagüí con 10, Bello con 8, Girardota con 6, Sonsón y Marinilla con 5 cada uno, y Cáceres, Puerto Triunfo, Remedios, El Bagre, La Ceja, Santuario, Tarazá y Turbo con 4, también, cada uno.

En la temporada 2024-2025 hubo 150 casos a corte del 7 de enero del año inmediatamente anterior, lo que da a entender que en el mismo periodo de la temporada 2025-2026 hay un incremento del 33,3%.

Las manos siguen siendo la parte del cuerpo que queda más comprometida después de las lesiones con pólvora, de este tipo hay 90 casos; 58 personas tuvieron heridas en el rostro, 42 en miembros superiores, 28 en el tronco y 23 en los ojos.

Entérese: ¡Qué miedo! Globos con pólvora, lanzados desde Itagüí, generaron alarma en el Valle de Aburrá

La única buena noticia, o mejor, la menos negativa de todo este reporte, es que no se han presentado casos de intoxicación por ingesta de fósforo o licor adulterado con metanol, al igual que en el mismo periodo de la temporada pasada.

Los controles por parte de las autoridades encargadas seguirán al igual que las campañas anti pólvora, más aún cuando falta el cierre de la temporada vacacional: el puente de Reyes. No obstante, después de superar una cifra histórica en un ítem tan negativo, queda una leve esperanza en la comunidad, siendo esta la única que puede revertir esta situación y darle fin, de una vez por todas, a tantas tragedias ocasionadas por la quema de pólvora que empañan cualquier celebración.