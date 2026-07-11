El enredo con el Cartel de Medellín por el que René Higuita perdió una casa en El Poblado

A cambio de dos apartamentos en Medellín y Cartagena, René Higuita compró en diciembre de 1992 una casa de más de 1.200 metros cuadrados en un costoso sector de El Poblado. Si bien aseguró que la adquirió con recursos producto de su trabajo como futbolista, un juzgado sentenció que esta había sido producto de un testaferrato del Cartel de Medellín, por lo cual le aplicaron la extinción de dominio, después de casi 30 años de proceso judicial.
Este inmueble, ubicado en la carrera 28A con calle 10D, ha estado vinculado a varios homicidios: dos de sus propietarios fueron asesinados antes de que la propiedad llegara a manos del exportero de la Selección Colombia. Además, según la sentencia, se habría realizado una transacción con firmas falsificadas de uno de los dueños después de su muerte.
De acuerdo con la sentencia judicial emitida por el Juzgado Primero Especializado de Extinción de Dominio de Medellín el pasado 3 de julio, la propiedad tuvo como primer propietario a Gustavo Cuartas Rendón, quien era tío de los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, socios del Cartel de Medellín.
Según este documento, la propiedad llegó a manos de Cuartas Rendón como un regalo de sus sobrinos en 1990, y el 19 de marzo de ese año se le escrituró formalmente a su nombre.
“Las actividades delictivas realizadas por los hermanos William y Gerardo ‘Kiko’ Moncada, quienes con el ánimo de evadir cualquier persecución estatal optaron por anclar la titularidad del bien en una persona de confianza que, dada su cercanía, sirviera para legalizar su adquisición ante las autoridades, en este caso Gustavo Cuartas Rendón, concretándose así el fenómeno de testaferrato”, indicó uno de los apartes de la sentencia.
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