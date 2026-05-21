¿Monta en metro y aún no ha renovado su Cívica Classic? Pilas que queda poco tiempo para hacerlo

El Metro de Medellín avanza en la renovación de las tarjetas Cívica Classic, las cuales fueron expedidas entre 2007 y 2014 y su saldo no puede ser activado por medio de la tecnología NFC. A la fecha, ya se cambiaron 71.000 tarjetas, sin embargo aún siguen sin ser renovadas cerca de 140.000 que, según la empresa de transporte, fueron utilizadas por los usuarios al menos una vez en el último año. Lea más: El Metro anuncia nuevas opciones para los usuarios que aún no renuevan su Cívica, ¿cuáles son? El 30 de junio es el plazo límite para renovar la Cívica Classic. Las personas que no realicen el trámite antes de esta fecha no podrán ingresar al sistema a partir del 1 de julio, debido a la actualización tecnológica que está implementando el metro en sus diferentes redes. Cabe aclarar que el trámite no tiene ningún costo.

Los puntos donde se puede hacer el cambio

La entidad dispone de varios Puntos de Atención al Cliente en su sistema para que los usuarios se acerquen y puedan hacer la renovación, de manera gratuita, de su tarjeta Cívica Classic. Los PAC están ubicados en las siguientes estaciones: Niquía, Acevedo, San Antonio (en los costados oriente y occidente), Itagüí y San Javier, los cuales funcionan de lunes a viernes de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. en jornada continua. En la estación Sabaneta también hay otro Punto de Atención al Cliente, pero este es exclusivo para el trámite de renovación, y funciona de lunes a viernes de 6:15 a. m. a 3:45 p. m., también en jornada continua.

“Lo bueno de este punto es que tiene muy buena capacidad, allí no se realizan otros trámites, solo la renovación de las tarjetas Cívica, así que invitamos a nuestros viajeros a que se dirijan allí a hacer el cambio”, dijo Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio del Metro.

¿Cómo saber si debe renovar su Cívica?