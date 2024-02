En video: rescataron dos perros brutalmente maltratados por una mujer en Medellín

No obstante, mediante comunicado, el hospital se pronunció al respecto y negó tener algún vínculo con la mujer de la cual todavía no se conoce su identidad. “En el Hospital Pablo Tobón Uribe condenamos todo acto de maltrato animal; por lo tanto, respecto al incidente actualmente circulante en las redes sociales y objeto de denuncia, queremos informar que, hasta el momento y conforme a nuestras investigaciones preliminares, no se ha identificado a ningún colaborador de nuestra institución involucrado en este lamentable suceso. Seguimos vigilantes y dispuestos a cooperar en la investigación en caso de que surjan nuevos datos”, señala la entidad.