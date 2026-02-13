x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Daniel Quintero se retracta de acusaciones contra el concejal Sebastián López

La aclaración es el cumplimiento de una sentencia de tutela emitida por el Juzgado 3º de Pequeñas Causas Laborales de Medellín que le ordenó desdecirse de graves acusaciones contra el corporado.

  • El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. FOTO: Colprensa - Cristian Bayona
    El exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle. FOTO: Colprensa - Cristian Bayona
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero tuvo que publicar una retractación sobre las afirmaciones que había hecho contra el concejal Sebastián López.



La aclaración publicada en la red social X cumple una sentencia de tutela emitida por el Juzgado 3º de Pequeñas Causas Laborales de Medellín que lo habría obligado a realizarla.

En el mensaje, Quintero reconoce que no tiene pruebas ni fundamentos para asegurar que el concejal López tenga “controlada la Procuraduría de Antioquia” o que “no le va a pasar nada”, ni tampoco tiene cómo afirmar que López utilizaría esa entidad para perjudicarlo a él.

El exmandatario señaló que esas expresiones correspondían a opiniones personales y no a hechos comprobados.



A renglón seguido, manifestó que espera que las autoridades actúen frente a lo que él califica como un desequilibrio en el tratamiento de esas situaciones.

Hoy continúa la audiencia por “Aguas Vivas”

Este viernes, 13 de febrero, se reanuda la audiencia judicial contra Quintero, en el proceso judicial por el escándalo del lote Aguas Vivas.

La justicia busca dirimir si hubo presuntas irregularidades administrativas y penales que por poco habrían generado un grave detrimento económico al distrito a raíz de las mismas, que incluso vincularían al alcalde.

Lea también: Estarían cobrando coimas de $200.000 por contrato en programa de la Alcaldía que administra el Colegio Mayor

La diligencia judicial arrancó desde las 8:30 a.m. En esta etapa, la Fiscalía continuará con el análisis de 3.930 pruebas documentales contra las otras 12 personas vinculadas al proceso. El objetivo es establecer su posible responsabilidad en un intento de afectación patrimonial a la ciudad.


Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida